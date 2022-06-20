Как путешествовать по стране с проживанием дешевле 100 рублей в сутки

Министерство образования запустило специальную программу для туристов, в ней могут принять участие россияне моложе 35 лет. Путешествовать можно летом и в течение учебного года.
Путешествовать можно группой или самостоятельно. В программе принимают участие 155 вузов в 98 городах России, говорится на сайте министерства.
Как принять участие:
Забронируйте места на нужные даты на сайте программы.Получите подтверждение от принимающего вуза.
Правила заселения и необходимые документы зависят от учебного заведения. Некоторые вузы требуют результаты ПЦР-теста, флюорографии, сертификат вакцинации или другие справки, а также страховку от клеща — например, для проживания на загородной базе Алтайского государственного университета.
Стоимость проживания может быть меньше 100 ₽ в сутки. Так, Пермский национальный исследовательский политехнический университет предлагает заселиться в двухместную комнату за 27 ₽ в сутки с человека.