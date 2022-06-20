Как путешествовать по стране с проживанием дешевле 100 рублей в сутки

Министерство образования запустило специальную программу для туристов, в ней могут принять участие россияне моложе 35 лет. Путешествовать можно летом и в течение учебного года.

Фото: Сравни.ру Сравни.ру

Кто может участвовать: студенты университета;

аспиранты и молодые ученые до 35 лет;

победители и активист конкурсов или программ платформы «Россия — страна возможностей»;

молодые специалисты до 35 лет.

Направления программы: научно-популярный туризм — для профессионального развития, стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ;

профориентационный туризм — для краткосрочного погружения в интересующие специальности, смены направления обучения, специализации, получения новых навыков и компетенций;

культурно-познавательный и рекреационный туризм — для культурного и личностного развития.

Путешествовать можно группой или самостоятельно. В программе принимают участие 155 вузов в 98 городах России, говорится на сайте министерства.

Как принять участие:

Забронируйте места на нужные даты на сайте программы.Получите подтверждение от принимающего вуза.

Правила заселения и необходимые документы зависят от учебного заведения. Некоторые вузы требуют результаты ПЦР-теста, флюорографии, сертификат вакцинации или другие справки, а также страховку от клеща — например, для проживания на загородной базе Алтайского государственного университета.