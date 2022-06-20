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2 часа назад

Россиянам рассказали, как путешествовать по стране с проживанием дешевле 100  в сутки

Сравни.ру

Министерство образования запустило специальную программу для туристов, в ней могут принять участие россияне моложе 35 лет. Путешествовать можно летом и в течение учебного года.

Как путешествовать по стране с проживанием дешевле 100 рублей в сутки
Фото: Сравни.руСравни.ру
Кто может участвовать:
  • студенты университета;
  • аспиранты и молодые ученые до 35 лет;
  • победители и активист конкурсов или программ платформы «Россия — страна возможностей»;
  • молодые специалисты до 35 лет.
Направления программы:
  • научно-популярный туризм — для профессионального развития, стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ;
  • профориентационный туризм — для краткосрочного погружения в интересующие специальности, смены направления обучения, специализации, получения новых навыков и компетенций;
  • культурно-познавательный и рекреационный туризм — для культурного и личностного развития.

Путешествовать можно группой или самостоятельно. В программе принимают участие 155 вузов в 98 городах России, говорится на сайте министерства.

Как принять участие:

Забронируйте места на нужные даты на сайте программы.Получите подтверждение от принимающего вуза.

Правила заселения и необходимые документы зависят от учебного заведения. Некоторые вузы требуют результаты ПЦР-теста, флюорографии, сертификат вакцинации или другие справки, а также страховку от клеща — например, для проживания на загородной базе Алтайского государственного университета.

Стоимость проживания может быть меньше 100 ₽ в сутки. Так, Пермский национальный исследовательский политехнический университет предлагает заселиться в двухместную комнату за 27 ₽ в сутки с человека.

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