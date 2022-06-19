В Крыму предлагают возродить пешеходный туризм

Популярный во времена СССР вид отдыха сейчас вполне можно возродить. Ведь походы — это возможность провести отпуск в удивительных по красоте местах, познакомиться с интересными людьми и набраться впечатлений на всю жизнь. Да и цена такого путешествия не так кусается.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Сорок лет спустя

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Герои старого советского фильма «Спортлото-82» перепутали в поезде книжки, в одной из которых лежал лотерейный билет, на который пришелся выигрыш в двадцать тысяч рублей. Погоня за «джек-потом» по-советски привела их на турбазу, но оказалось, что турист Миша уже ушел в поход по маршруту №7, по окончании которого должен выйти на железнодорожную станцию Мангал и уехать домой. Герои бросаются за ним по более короткому маршруту №4, а по их следам идут конкуренты.

В этом году исполняется сорок лет как картина вышла на экран. Снимал ее Леонид Гайдай в Крыму. В 1982 году так называемый плановый пешеходный туризм был совершенно заурядным явлением: миллионы советских людей проводили свои отпуска в организованных походах.

Крымские маршруты

«Плановый пешеходный туризм возник в Советском Союзе во второй половине XX века по решению партии и правительства и охватил всю страну, от Карпат до Камчатки», — рассказал «Парламентской газете» Роман Морженков, автор книги «Вот пойду я в турпоход… Хроники планового пешеходного туризма в Крыму второй половины ХХ века», много лет проработавший в системе республиканского совета по туризму и экскурсиям и в других туристских организациях.

«Крым был одним из популярнейших направлений. В восьмидесятые годы прошлого века туристов водили по семи маршрутам. С турбазы «Привал» в Бахчисарае было проложено три маршрута: 22-й и 183-й шли на Ялту, но разными путями, 26-й — на Севастополь. С турбазы «Таврия» в Симферополе также выходили три маршрута: 25-й — с турстоянки «Криничка» на Феодосию, 111-й — с турстоянки «Нижний Кокасан» на Алушту и 182-й — с Ангарского перевала на Судак. Ну и, наконец, с турбазы «Орлиный залет» в Соколином шел 27-й маршрут — на Севастополь», — блеснул памятью Морженков.

Крымский областной совет по туризму и экскурсиям разрабатывал маршруты и выпускал путевки, которые в числе миллионов других попадали в систему профсоюзов. Там по разнарядке путевки отсылали в республиканские советы профсоюзов, оттуда — в областные, а затем путевки распределяли уже по профкомам предприятий и учреждений. Будущие туристы, как правило, покупали их за треть стоимости, остальное оплачивал профсоюз. Примерная цена путевки в середине 80-х составляла 120 рублей. В итоге туристская группа из двадцати человек представляла собой причудливую смесь из работниц красноярской обувной фабрики, донецких шахтеров, литовских студенток, разбавленных парочкой ленинградских инженеров.

Походный конвейер

Особую роль в походе играл инструктор, который должен был владеть сразу несколькими профессиями: проводника, экскурсовода, повара, спорткульторганизатора, врача, спасателя, знатока местной природы и истории, искусного рассказчика, гитариста, певца, психолога и педагога.

Путевка обычно была рассчитана на двадцать дней. Расклад примерно такой: четыре дня на начальной турбазе, десять дней — поход под руководством инструктора с ночевками на туристских стоянках, последняя неделя — отдых на приморской турбазе. Заезд групп, по двадцать человек в каждой, проходил каждый день с конца мая по конец сентября. Итого — 120 групп за сезон по каждому маршруту. Этот гигантский туристский конвейер работал бесперебойно почти четыре десятка лет.

«И если очень захочется счастья, мы с вами поедем в Крым», — сказал в свое время поэт Илья Сельвинский. Вот за этим ощущением счастья и праздника и устремлялись каждое лето на полуостров миллионы людей, оставив дома повседневные заботы и проблемы. А на пешеходном маршруте ощущения счастья и праздника были ярче, конкретней, зримей.

«И кто это понял — всегда выбирал именно такой вид отдыха. А крымские маршруты редко обманывали ожидания», — рассказал Морженков.

Хорошо забытое старое

Уникальная система, которой не было ни в одной стране мира, рухнула после распада СССР. Турбазы в горно-лесной зоне со временем продали в частные руки, а турстоянки, за редким исключением, забросили. «Наверное, в каком-то усеченном виде плановый пешеходный туризм можно было сохранить, но в новых условиях никто не захотел этого делать: хлопот много, а прибыли минимум. Проще и выгоднее было заняться организацией «матрасного» отдыха», — вздохнул Морженков.Пять лучших пешеходных маршрутов по Крыму (версия «Парламентской газеты»): Перевальное — Чатырдаг — Алушта; Ангарский перевал — Демерджи — Генеральское; Белогорск — Караби-яйла — Рыбачье; Бахчисарай — Тепе-Кермен — Мангуп-Кале; Соколиное — Большой каньон — Ай-Петри.

«Я начал заниматься туристическим бизнесом в начале 2000-х именно с организации пешеходных походов «горы — море», однако, к сожалению, затем их популярность стала снижаться: большинство людей хотят комфорта и не готовы к неизбежным бытовым неудобствам в походе», — добавил директор одной из крымских компаний Иван Коваленко.

Однако сейчас, когда из-за пандемии коронавируса и санкций Запада Россия сделала ставку на развитие внутреннего туризма, уникальный советский опыт мог бы вновь оказаться востребованным, а Крым — стать своеобразной экспериментальной площадкой для обкатки новых версий планового пешеходного туризма, доступного широкому кругу людей еще и в силу своей дешевизны, считает Роман Морженков. Но решать эту задачу надо так же, как это делалось в советские годы, — с помощью государства и профсоюзов.