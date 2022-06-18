Кто живет в загадочном подмосковном «замке Дракулы»

Москвичи активно обсуждают в социальных сетях мистический замок в готическом стиле, расположенный в Балашихе. Пользователи пытаются понять, кому может принадлежать этот таинственный особняк. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в этом замке и познакомился с его хозяином.
Если углубиться в частный сектор Никольско-Архангельского микрорайона, свернув с Горьковского шоссе, то среди типичных подмосковных коттеджей внезапно виднеется действительно сказочный дом. В округе странное трехэтажное строение с вычурной и грозной архитектурой прозвали замком Дракулы. Территория не огорожена забором, рядом находится стройка, а прямо по соседству пасутся свиньи. На входной двери замка висит табличка: «Посторонним вход воспрещен. Штраф — 5000 рублей!» Стучусь в дверь, меня встречает женщина и представляется Светланой Реймарт, управляющей домом. С ее разрешения прохожу в замок.
Издали особняк выглядел внушительно, но внутри же он оказывается довольно тесным. Комнаты отделаны в духе фильмов ужасов.
— Все здесь с делано из камня и железа, так что это не кинематографическая бутафория,
— отмечает Светлана.
Одна винтовая лестница на цепях чего стоит! Она состоит из дюжины каменных ступенек, приделанных одной частью к трубе, а другой подвешенных на цепях. Подниматься по ней жутковато. Кажется, что вот-вот сверху пролетит летучая мышь.
Есть в замке и исторические экспонаты: весы конца XIX века и даже фрагмент чьего-то надгробия. Рамы балкона выполнены в форме паука, пол украшают каменные рыбы и цветы. Мебель авторская, вперемешку с антикварной. Самый массивный предмет интерьера — вытесанная из цельной черной глыбы ванна. В одной из комнат встречаю зеленоволосую девушку — Наталью Веденягину. Она живет в этом замке и представляется экскурсоводом.
Как выяснилось, для всех желающих по дому устраивают экскурсии.
— Я поддерживаю порядок в доме. У меня здесь хранятся всякие «яды», живет паук, есть даже алтарь. Дом этот «живой», в нем все время что-то достраивается,
— говорит Наталья.
Самого хозяина, Александра Пузанова, дома не было. Но с ним удалось связаться по телефону.
— Этот удивительный замок — мое хобби, — рассказывает Александр. — Строил я его исключительно для себя, не в коммерческих целях. Со временем заметил, что дом вызывает интерес у окружающих. И тогда решил проводить по нему экскурсии. Надо сказать, замок действительно получился мистическим — он существует сам по себе. Я в нем даже не живу — для жилья у меня есть другой дом, неподалеку.
Призраки ходят по усадьбам
В Подмосковье немало и других мистических усадеб, с которыми связаны легенды. О самых интересных из них «Вечерней Москве» рассказал краевед Андрей Леднев.
Родовое имение Юсуповых «Архангельское» находится совсем недалеко от Москвы. Говорят, что по Архангельскому ночами бродят сразу два призрака. Первый — француза-садовника Дерусси. Он руководил работами в Большом дворце после 1812 года и жестоко обходился с крепостными. Как писал в своих мемуарах Феликс Юсупов: «Те ненавидели его и однажды вечером столкнули с крыши, а труп выбросили в реку». И с тех пор садовник является ночами и бродит по аллеям усадьбы. Второй призрак — это дочь князя Николая Юсупова. Бытует легенда, что она стала жертвой родового проклятия.
Как добраться: от метро «Тушинская» на автобусе № 549, 541 или 540 до остановки «Архангельское» или на маршрутном такси № 151 до остановки «Санаторий».
Именно ее призрак можно увидеть в руинах усадьбы Степана Апраксина — генерала от кавалерии, крестника императрицы Елизаветы Петровны, губернатора Смоленска, предводителя московского дворянства и одного из богатейших помещиков России. Его женой была княжна Екатерина Владимировна (в девичестве Голицына), дочь княгини Натальи Голицыной, ставшей прообразом пушкинской «Пиковой дамы». Она неоднократно гостила в Ольгове у своей дочери. На сегодняшний день от усадьбы остались лишь руины.
Как добраться: на электричке с Савеловского вокзала до станции Дмитров, затем на автобусе № 31 до села Ольгово.
Глинки — старейшая из сохранившихся усадеб Подмосковья. Сподвижник Петра Великого Яков Брюс, по преданию, пускал тут железных драконов, замешивал колдовские снадобья. Выйдя в отставку, он активно занялся изучением наук — построил обсерваторию, делал лекарства на основе трав и практиковался в лечении местных крестьян. Яков Вилимович Брюс тоже любит побродить — особенно в дождь. Умер в этой же усадьбе, но похоронен был на Иноверческом кладбище в Москве.
Как добраться: от Ярославского вокзала до станции Монино, далее на автобусе № 32 до остановки «Санаторий «Монино».
Псевдоготический стиль в усадьбе Марфино имеет трагическую историю. Крепостной архитектор Владимир Белозеров был насмерть засечен по указанию своего помещика Бориса Голицына в 1708 году за то, что хотел возвести купол церкви без опорных столбов, сразу от стен. Эта идея была реализована в ХIХ веке. Однако после этого «варварского» акта счастье от семьи Голицыных отвернулось — всю семью начали преследовать трагедии. Сам князь умер, приняв монашество под именем Боголеп. Теперь же говорят, что по усадьбе Марфино ночью скитается его призрак.
Как добраться: от Савеловского вокзала до станции Катуар, затем на автобусе № 37.