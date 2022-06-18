Сабантуй-2022 в Казани: куда сходить и как доехать

Ежегодно Сабантуй, народный праздник окончания весенних полевых работ, привлекает к себе внимание десятков тысяч человек, и он давно вышел за пределы Татарстана — например, сегодня прошел федеральный Сабантуй в Ульяновской области. Что касается республики, то традиционно он сначала проходит в селах и деревнях, затем в крупных городах, а кульминацией становится праздник в Казани. В этом году он проходит два дня: сегодня на Казанском ипподроме проходят скачки, а завтра жителей и гостей столицы Татарстана ожидают главные праздничные мероприятия, которые пройдут на трех площадках. О том, куда сходить и как доехать до места проведения, читайте в обзоре "Реального времени".

Фото: Реальное время Реальное время

"КАМАЗ-Мастер" на Сабантуе в Мирном

Видео дня

Центральные празднества, которые традиционно посещает руководство Татарстана, развернутся в Мирном. Ежегодно эта площадка собирает до 50 тысяч человек. В этом году подготовкой занимаются 600 рабочих, а для гостей заварят 60 кг чая и подготовят 120 кг чак-чака. В общей сложности выступят около тысячи артистов — наблюдать за ними можно будет в амфитеатре, который вмещает до 8 тысяч человек, а для зрителей, которые будут сидеть на самых дальних местах трибуны, установят экраны.

Программа здесь стартует с самого утра. Приводим ее полностью:

9.30 — старт работы сельских подворий районов Татарстана, в числе которых Нурлатский, Заинский, Буинский, Рыбно-Слободский, Кукморский, Арский, Зеленодольский, Алексеевский, Высокогорский, Лаишевский, Менделеевский муниципалитеты. Также посетителей ждут мастер-классы, конкурсы, национальные соревнования, интерактивные площадки, народные игры и забавы. Будет работать площадка команды "КАМАЗ-Мастер", а также выставка сувениров, татарской национальной продукции и изделий народных промыслов.10.00 — старт концертно-развлекательной программы на главном Майдане от лучших танцевальных и вокальных коллективов республики.11.00 — торжественный пролог — театрализованное представление "Золотые зернышки — Алтын орлыклар".11.20 — концертная программа с участием звезд татарской эстрады — Зайнап Фархетдиновой, Зуфара Билалова, Зиниры и Ризата Рамазановых, Ландыш Нигмажановой.

Добраться до Березовой рощи в Мирном можно будет на специальных автобусах, которые будут курсировать с 8.00 от следующих остановок:

"Станция метро "Пр.Победы" (маршрут: проспект Победы — Оренбургский тракт — ул.Братьев Батталовых — Березовая роща)."10 микрорайон" (ул. Фучика — ул. Зорге — проспект Победы — Оренбургский тракт — ул. Братьев Батталовых — Березовая роща). "Концертный зал филармонии" (ул. Павлюхина — Оренбургский тракт — ул. Братьев Батталовых — Березовая роща). "Ул.Глазунова" (ул. Тульская — магистраль 100-летия ТАССР — ул. Баки Урманче — Оренбургский проезд — Оренбургский тракт — ул. Братьев Батталовых — Березовая роща).

Также можно будет добраться на автобусах №23 и №56. Оплата проезда — по внутригородскому тарифу. Еще для жителей и гостей Казани запустили электрички со станции "Казань-1": отправляться они будут в 7.35, 9.25, 12.25, 14.45, 18.10, 19.46, в обратном направлении со станции Аэропорт — в 6.51, 8.40, 11.45, 14.02, 17.31, 19.10. Добраться до точки можно будет за 13 минут.

"Водный Сабантуй" в Дербышках и не только

В Дербышках праздник тоже стартует в 9.00 — свою работу начнут площадки "Татарское подворье", "Игры народов", "Наука и технологии", "ТатарДар. Деревянные радости", "Голос Сабантуя", "Угощения Сабантуя", "Легенда Сабантуя", "Детский майдан" и "Лазертаг".

В 10.00 гостей ожидает торжественное открытие "Сабантуя" — театрализованное представление "Золотые зернышки — Алтын орлыклар". А в 10.30 начнется концерт с участием народного артиста Татарстана и Башкирии Ришата Тухватуллина, заслуженной артистки Татарстана Эльмиры Калимуллиной, татарской группы "ЗУ-ЛЯЙ-ЛЯ", театра русской песни "Ворожея".

С 11.00 начинается спортивно-игровая часть — бой мешками, перетягивание канатов, бег с яйцами и так далее, а в 12.00 зрителей ждет масштабное водное шоу на озере Комсомольское — так называемый "Водный Сабантуй". Окончание праздника намечено на 15.00 — это награждение победителей борьбы "Татарча көрәш" и определение абсолютного батыра Сабантуя района

До Березовой рощи в Дербышках будут курсировать автобусы от остановки "Ул. Халитова" и с территории парковки ТЦ "Мега". Рейсовые автобусы также доступны — это №1, №25, №34, №60, №84, №91. Ездить они будут по графику рабочего дня.

Сабантуй у озера Лебяжье с Нурзадэ и Ильназом Бахом

Здесь открытие подворий ожидается в 9.30, а закончится все ближе к 16.00 определением батыра. Приводим программу:

9.30 — открытие сельских подворий.10.00—10.45 — предварительные схватки по национальной борьбе "Корэш" среди юношей.11.00 — торжественный пролог — театрализованное представление "Золотые зернышки — Алтын орлыклар".11.30—15.00 — концертная программа, в которой выступят Раяз Фасихов, DJ Радик, Ильназ Бах, Нурзадэ и Алсу Хабибуллина.11.30—14.30 — работа всех площадок и состязаний.13.30 — старт церемонии награждения.15.00 — награждение абсолютного батыра.