Как найти Италию в России

Возможность и желание отправиться заграницу есть не всегда. Но многим российским туристам особенно близка Италия. "Рамблер" расскажет о местах, похожих на Италию, но которые можно найти в России.

Фото: tripadvisor.ru tripadvisor.ru

Не то Римини, не то Монако

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Один из самых солнечных городов России с климатом "почти как в Италии" - Сочи. Дух средиземноморья особенно заметен у сочинского Морского вокзала. Здесь яхты, уютные кафешки, дорогие магазины.

"Морской вокзал является одной из визитных карточек города, большое красивое старинное здание, очень красивое, расположено на набережной, на ней же причал со множеством яхт и катеров...

Вокруг облагороженная территория с аллеями и фонтанами. Также отсюда начинается набережная Сочи со множеством кафешек, магазинчиков и других развлечений. Рекомендую посетить. Отличное место", — рассказывают отдыхающие на популярном форуме.

Люди, музыка, джелато

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Самая популярная и красивая улица Краснодара — Красная. Широкая улица усыпанная милыми кафе, магазинами и ресторанами. Многие считают, что место сильно напоминает Европу. По праздникам и выходные улица становится пешеходной.

"Какой бы не была ваша цель визита в Краснодар, обязательно прогуляйтесь по улице Красной - центральной улице города. Здесь много старинных зданий, магазинов, кафе и т.д. Но её главная изюминка - это прогулочная аллея посередине, где много зелени, памятников и статуй, зон отдыха. Это очень живописная и романтичная аллея, прогулка по ней доставит вам удовольствие, позволит сделать незабываемые памятные фото", — отзывается туристка на сайте tripadvisor.ru

Совсем Европа

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Одно из самых живописных мест Крыма и самый популярный курорт полуострова — Ялта. Весь город разбит на уютные почти итальянские улочки, а набережная окутывает настроением средиземноморского курорта. Вид на город многим напомнит картинки со смотровых площадок Неаполя.

Рядом с Ялтой расположены самые главные памятники архитектуры Крыма: дворец Юсуповых, Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Форосская церковь и другие. Все эти места стоит обязательно посетить, если вам нравится дух солнечных курортов Европы.

Санаторий Орджоникидзе

tripadvisor.ru

Туристам очень нравится Санаторий Орджоникидзе — почти столетний санаторий в Хостинском районе города Сочи. Хоть санаторий и заброшен, все здесь отдает европейской роскошью, а о фотогеничности этого места говорят все, кто хоть раз здесь был.