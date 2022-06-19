На каких российских озерах можно отдохнуть с детьми

В этом сезоне морской отдых смогут позволить себе далеко не все желающие. Но это не значит, что российские семьи останутся без летнего отпуска у воды. Одна из альтернатив – озера нашей страны. Терапевт Меньшикова назвала плюсы такого отдыха, а о том, как добраться до водоемов и чем там заняться вместе с детьми, «Газете.Ru» рассказали сотрудники сервисов путешествий OneTwoTrip и Туту.ру. Обратите внимание, что цены на билеты действительны на момент публикации и могут меняться.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Чем полезен отдых на озере

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Терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Меньшикова подчеркнула преимущество таких поездок: «Отдых у озера – отличный вариант для отпуска. Есть огромный плюс – не потребуется длительная акклиматизация к региону, ведь короткие поездки на южное море сбивают механизмы адаптации. Особенно это важно для детского организма».

О чем нужно помнить, собираясь на отдых у водоемов с пресной водой

Доктор Меньшикова предупреждает, что родителям необходимо учесть вопрос безопасности:

«Для отдыха с детьми важно пологое чистое дно, удобный сход в воду. Постарайтесь изучить дно и убрать коряги. Нежелательно купаться в стоячей воде, так как там могут быть пиявки и водоросли в большом количестве. Не исключено в такой воде и наличие разнообразных гельминтов.

Выбирайте места подальше от агропромышленных предприятий. Но и к проточной отнеситесь внимательно, чтобы не было омутов и подводных течений – они опасны так же, как и на море».

Терапевт рекомендует положить в аптечку репелленты (средства, отпугивающие насекомых), антигистаминные препараты, солнцезащитные средства, а также средства от солнечных ожогов.

Байкал, Иркутская область и республика Бурятия

Как добраться. Озеро Байкал находится на границе Иркутской области и республики Бурятия. Как отмечает специалист по связям с общественностью сервиса поездок и путешествий Туту.ру Екатерина Сахарова, можно сформировать интересный маршрут и захватить оба региона: «Например, вы прилетаете в Иркутск, а улетаете из Улан-Удэ или наоборот. Расстояние примерно одинаковое: от Иркутска до Байкала 60 км, а от Улан-Удэ – 75 км. Лететь из Москвы в Иркутск или Улан-Удэ чуть меньше шести часов. Средний чек за авиабилет по маршруту Москва – Иркутск на май-июль 2022 года, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, составляет примерно 10,9 тысяч рублей в одну сторону. За билет по маршруту Москва – Улан-Удэ платят в среднем около 13 тысяч рублей в одну сторону».

Что касается ж/д сообщения, то, по словам Сахаровой, дорога на поезде займет три-четыре дня, а билет из Москвы в Иркутск обойдется примерно в 11700 рублей в одну сторону, в Улан-Удэ – 10100 рублей (данные среднего чека за период май-июль).

Где лучше остановиться семье и чем заняться с детьми. Как советует родителям Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на семейный отдых лучше всего отправиться в поселок Иркутского района Листвянку: «Тут есть вся инфраструктура и можно организовать интересный досуг. Например, посетить с детьми нерпинарий или астрофизическую лабораторию, в которой установлен самый большой в мире линзовый солнечный телескоп и проводят увлекательные лекции для ребят от 6 лет.

"В июле-августе погода для купания уже благоприятна. С детьми лучше отправиться к проливу Малого моря: здесь много песчаных бухт, вода в них прогревается до +23°C".

Как подсказывает местный житель Владислав, из Иркутска в Листвянку можно добраться на такси, ехать в пути не более 1,5 часа. При этом иркутянин замечает, что стоимость поездки будет зависеть от времени и места отправления: «Это где-то 1500-2000 тысячи рублей. Если не в час-пик, то можно уехать и за 1200».

Также из Иркутска в Листвянку можно добраться на автобусе или маршрутке. Согласно данным Яндекс.Расписания, цена билета на автобус составляет от 167 рублей.

Селигер, Тверская и Новгородская области

Как добраться. Озеро Селигер находится на территории Тверской и Новгородской областей. «Самый удобный способ добраться до Селигера – на автомобиле. В прошлом году мы с детьми ездили туда через Тверь, дорога заняла примерно пять часов», – делится своим опытом москвич Александр.

Если у семьи нет собственного автомобиля, можно воспользоваться рейсовым автобусом или ж/д транспортом. Пункт назначения – город Осташков. По данным Яндекс.Расписания, цены на билеты на автобус (из Москвы) начинаются от 1284 рублей, на поезд – от 1595 рублей за купе. Если вы поедете на автобусе, то время в пути составит около семи часов, на поезде дольше – около восьми часов.

Где лучше остановиться семье и чем заняться с детьми. Елена Шелехова объясняет: «На берегу этого озера есть множество мини-отелей, турбаз и гостевых домов, рассчитанных именно на семейный отдых. Однако привычных для детей развлечений на Селигере немного, в основном они проводят время со взрослыми: катаются на лодках, рыбачат, ходят в лес за ягодами и грибам. Сезон начинается с середины июня, вода становится комфортна для купания в августе (температура достигает максимум +22°C). Природа здесь все же северная, суровая ― рекомендуем брать с собой теплые вещи».

Аслыкуль, республика Башкортостан

Как добраться. Как подсказывает Екатерина Сахарова, лететь до столицы Башкортостана (Уфа) из Москвы около двух часов, а время в пути на поезде составит порядка суток: «Есть поезд, который идет 22,5 часа, и есть поезд, который идет 30 часов. За ж/д билет придется заплатить примерно 3800 рублей в одну сторону за одного пассажира. А средний чек за авиабилет из Москвы, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, составляет 5400 рублей в одну сторону».

Из Уфы до озера Аслыкуль можно добраться на общественном транспорте или на такси. Если вы выберете первый вариант, то сначала придется добираться до города Давлеканово (на автобусе, электричке или поезде). Например, путь на автобусе займет от 1 час 40 минут, а цена на билеты начинаются от 270 рублей. Время на поезде – около двух часов, цены на билеты – от 211 рублей, в зависимости от состава стоимость проезда может существенно меняться (данные Яндекс.Расписания). Затем от Давлеканово вам придется добраться на одном из автобусов, которые идут до близлежащих к озеру деревень или сел, например, Купоярово, Алга, Шестипаловка, Кидрячево.

Где лучше остановиться семье и чем заняться с детьми. На этот вопрос родителей Елена Шелехова отвечает так: «С семьей лучше останавливаться на турбазах. Здесь можно арендовать коттедж с кухней, на некоторых базах работают рестораны, есть бани и прокат спортивного инвентаря. Пляжи песчаные, среди них есть хорошо обустроенные (с шезлонгами, зонтиками и кабинками для переодевания). На озере не только купаются, но и катаются на лодках, взрослые могут заняться дайвингом или кайтингом. Если хочется разнообразить досуг, отправляйтесь на живописный водопад Шарлама.

"Сезон комфортного купания традиционно в июле-августе".

Плещеево, Ярославская область

Как добраться. Плещеево озеро расположено недалеко от города Переславль-Залесского Ярославской области. «От Москвы до Переславля-Залесского мы с детьми добирались на машине чуть больше, чем за три часа. От города до озера можно дойти пешком, в зависимости от того, где вы остановились», – вспоминает мать двоих детей Кристина.

Также добраться до Переславль-Залесский можно на общественном транспорте. Например, на автобусе (билеты от 525 рублей, время в пути – два часа) или на поезде (билеты от 514 рублей, время в пути – почти три часа).

Где лучше остановиться семье и чем заняться с детьми. Как объясняет Елена Шелехова, остановиться можно непосредственно в Переславле-Залесском: «В городе вблизи озера много мест размещений: от номеров в отелях до уютных деревянных домиков в аренду. Здесь можно традиционно провести время на природе: купаться, рыбачить, заниматься различными видами водного спорта. На озере есть базы, где доступна аренда лодок, досок для кайтинга или серфинга. Подросткам точно понравится виндсерфинг, а с детьми помладше можно отправиться на прогулку, например, к Синему камню или на Александрову гору, посетить музеи Переславля и окрестностей. Купаться комфортнее всего в июле, вода прогревается до +26°C».

Ладожское, республика Карелия, Ленинградская область

Как добраться. Екатерина Сахарова отмечает, что часть Ладожского озера находится в Ленинградской области, а часть – в Карелии, и можно совместить отдых с посещением Санкт-Петербурга или Петрозаводска и других городов Карелии (Лахденпохья, Сортавала). «Из Санкт-Петербурга до озера ходят рейсовые маршрутки и электрички. Средний чек за перелет из Москвы в Санкт-Петербург составляет 4,1 тыс. рублей в одну сторону, а за ж/д билет – 3400 рублей в одну сторону. Долететь можно примерно за полтора часа, а время в пути на поезде сильно отличается в зависимости от типа поезда и составляет от 3,5 до 10,5 часов», – информирует эксперт.

Также Сахарова предупреждает: «От Петрозаводска добираться будет дальше. Например, если останавливаться в районе Лахденпохьи, из Санкт-Петербурга можно доехать за 3,5-4 часа на машине или «Ласточке», а из Петрозаводска дорога займет на час больше. Рейсовый автобус из Петрозаводска идет 6,5 часов. Средний чек за перелет из Москвы в Петрозаводск составляет примерно 4000 рублей в одну сторону, а за ж/д билет – 3100 рублей в одну сторону».

Где лучше остановиться семье и чем заняться с детьми. Елена Шелехова рекомендует родителям остановиться с детьми на турбазе или в парк-отеле на берегу озера: «Здесь есть оборудованные пляжи, летом температура воды иногда достигает +24°C, однако озеро считается прохладным (средняя температура порядка +18-20°C) . Купальный сезон начинается в июле. Карелия — край озер и лесов, огромный заповедник.

Сюда лучше ехать с детьми постарше, которым будет интересно ездить на экскурсии, посещать природные достопримечательности, отправиться в сплав по рекам (от 10 лет).

"С ребенком также можно посетить скальный парк «Змеиная гора» и многие наверняка останутся в восторге от мраморного каньона Рускеала".

Бросно, Тверская область

Как добраться. По отзывал семьи Гаврилиных, ехать на озеро Бросно следует на автомобиле: «Дорога займет часов 6-7. Лучше всего ехать на внедорожнике, так как к озеру ведут грунтовые дороги».

Что касается общественного транспорта, то из Москвы придется сначала добираться до Твери (по данным Яндекс.Расписания, цены на ж/д билеты начинаются от 459 рублей), а оттуда уже до близлежащих к озеру пунктов. Например, на автобусе до города Андреаполь (цена билета на автоэкспресс – от 1017 рублей), однако до озера еще предстоит путь на такси.

Где лучше остановиться семье и чем заняться с детьми. Елена Шелехова рекомендует: «Жилье недалеко от озера доступно только в частном секторе. Остановиться можно в деревнях Бенек, Гущино и Жуково. Сюда часто приезжают с палатками и живут дикарями — это может быть незабываемым впечатлением для детей. Вокруг густые леса богатые ягодами и грибами, можно ходить в поход, париться в банях и кататься на лошадях.

"Озеро считается прохладным, приезжать сюда лучше в августе, когда вода прогревается до максимальных температур".

Баскунчак, Астраханская область

Как добраться. Как сообщает Екатерина Сахарова, ближайший крупный город к озеру Баскунчак – это Ахтубинск: «Можно добраться до него из Астрахани или Волгограда, а там взять такси (ехать 45 км). Если будете арендовать машину, то нужно держаться трассы Астрахань – Волжский. Поезд из Астрахани и Волгограда в Ахтубинск стоит в среднем 630 и 480 рублей в одну сторону соответственно. Из Волгограда ехать чуть больше 2 часов, из Астрахани – примерно 4-5 часов».

Средний чек за перелет в Волгоград из Москвы, по данным Туту.ру, составляет около 5200 рублей в одну сторону, а за ж/д билет – 3500 рублей в одну сторону. За перелет в Астрахань из Москвы платят в среднем 5400 рублей в одну сторону, а за ж/д билет – 4300 рублей.

Также эксперт Сахарова уточняет, что из Москвы есть поезда, которые проходят через станцию Верхний Баскунчак (стоят около 3000-4000 рублей, идут примерно сутки). Оттуда можно будет взять такси (ехать около получаса).

Где лучше остановиться семье и чем заняться с детьми. Елена Шелехова уверяет, что это соленое озеро больше подойдет для оздоровительного отдыха.

«Жилье можно найти в поселке Нижний Баскунчак. Весь летний период здесь сохраняется довольно комфортная температура для плавания. Но важно помнить, что детей нужно проинструктировать о правилах поведения в соленой воде: не проводить в ней больше 15 минут, не нырять и не прыгать вниз головой, не допускать попадание воды в глаза, нос и рот. После плавания рекомендуется обмыться, с собой нужно иметь пресную воду. Рядом с Баскунчаком стоит гора Большое Богдо, сюда можно отправиться с ребятами постарше. Исследуйте «поющие скалы» и карстовые пещеры», – рекомендует Шелехова.

Эльтон, Волгоградская область

Как добраться. Екатерина Сахарова информирует, что средний чек за перелет в Волгоград из Москвы составляет около 5200 рублей в одну сторону, а за ж/д билет – 3500 рублей. От Волгограда до Эльтона ехать около 350 км.

«Можно доехать из Волгограда до Эльтона на поезде за 5,5 часов и в среднем за 1300 рублей. Но можно добраться напрямую до станции Эльтон на поезде и из Москвы. Средний чек из Москвы за такую поездку составляет 43000 рублей в одну сторону. Время в пути – 20,5 или 23,5 часа в зависимости от поезда», – уточняет Сахарова.

Где лучше остановиться семье и чем заняться с детьми. Елена Шелехова объясняет, что сюда, так же, как и на Бускунчак, в первую очередь приезжают за оздоровительным отдыхом: «На берегах озера расположено несколько санаторных комплексов, где лечат нервную и опорно-двигательную системы. Озеро непригодно для купания, однако тут можно погулять, подышать соленым воздухом и подзарядиться энергией».

Телецкое, Алтай

Как добраться. Екатерина Сахарова рекомендует москвичам добираться через Горно-Алтайск: «Оттуда можно будет взять такси или воспользоваться рейсовым транспортом. Ехать нужно будет до села Артыбаш, это примерно 160 км от Горно-Алтайска. Перелет из Москвы стоит в среднем 15400 рублей в одну сторону, а время в полете составит около 4,5 часов».

Где лучше остановиться семье и чем заняться с детьми. Елена Шелехова также советует обратить внимание на Артыбаш и Иогач – они расположены вблизи озера, и можно найти комфортные места размещения в гостиницах.