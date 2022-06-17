Хорошие пляжи Москвы, где можно купаться и загорать в 2022 году

Летом нестерпимо хочется в отпуск, куда-нибудь к морю. Но отпускные дни пролетают быстро, а лето все длится и даже не думает заканчиваться. «Рамблер» рассказывает о самых популярных пляжах Москвы, где можно купаться и загорать в 2022 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Белое озеро

Соцсети

Небольшой песчаный пляж располагается на берегу Белого озера в районе Косино. Здесь можно не только купаться, но и рыбачить. На пляже предусмотрен также спасательный пункт. Также действует лодочная станция и детский морской клуб.

Путяевский пляж

Соцсети

Довольно долго был закрыт, но быстро стал популярным у жителей столицы после открытия. Место расположения максимально удачное — в парке «Сокольники». В 2022 году здесь разрешено купаться, а для удобства отдыхающих предусмотрены раздевалки, туалеты, медицинский и спасательный пункты.

Школьное озеро

Соцсети

Находится недалеко от станции «Крюково» в Зеленограде, можно дойти пешком. Озеро красивой овальной формы, а называется так потому, что вокруг много школ и детских садов. Оно неглубокое, редко где глубина достигает двух метров, поэтому здесь часто отдыхают семьи с детьми. Шезлонгов нет, зато есть навесы, под которыми можно безопасно загорать.

Большой городской пруд

Соцсети

Находится в недавно благоустроенном парке Победы в Зеленограде. Пляж достаточно большой, красивый и удобный. Водоем пригоден для купания, можно плавать, загорать, детям наверняка понравится детский городок, а когда малыши наиграются, можно погулять по тенистым аллеям. Пляж оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: есть кабинки для переодевания, душ, туалеты.

Черное озеро

Соцсети

Еще один зеленоградский водоем, в котором можно купаться. Правда не все рискуют это делать. Вода в озере действительно очень темная из-за того, что дно покрыто торфом. Но вода чистая, в озере водится рыба. Здесь есть кабинки для переодевания, а также оборудованы спортивные площадки и места для пикников.

Пляж «Левобережный»

mos.ru

Пляж расположен на левом берегу Химкинского водохранилища, купаться здесь разрешено, вход на пляж бесплатный. Пляж оборудован всем необходимым и даже сверх того: лежаки и шезлонги, кабинки для переодевания, «лягушатник» для детей, детские городки, спортивные площадки, прогулочные зоны, также есть, где перекусить.

Пляж Северного речного вокзала

mos.ru

После реконструкции Северный речной вокзал стал еще одной точкой притяжения на карте Москвы. А не так давно здесь открылся и пляж с тремя бассейнами, в которых поддерживается температура 26 градусов. Детям здесь точно понравится. Здесь предусмотрены лежаки и шезлонги с зонтиками, есть душ и кабинки для переодевания, а также кафе с летней верандой и ресторан.

Большой садовый пруд

Qweasdqwe/wikipedia.org

Один из старейших прудов Москвы, известный также под названием Академический. Купаться в нем запрещено, зато можно ловить рыбу и кататься на лодках. При желании можно прогуляться до старинной усадьбы и посмотреть грот.

Пляж «Строгино»

mos.ru

В 2022 году в Строгинской пойме купаться будет нельзя, но можно загорать и весело проводить время. Здесь много пляжных зон с шезлонгами и зонтиками, есть спортивные площадки, а также кабинки для переодевания.

Пляж «Серебряный бор-2»

onebeach.ru

В Серебряном бору в отличие от Строгинской поймы купаться разрешено. Это место пользуется заслуженной популярностью и семей с детьми. Малыши оценят мини-зоопарк, аттракционы и детский дворик, а взрослые смогут поиграть на волейбольной площадке, теннисном корте или покататься на гидроциклах и катамаранах.

Пляж «Серебряный бор-3»

Елена Сагитова/yandex.ru

Это самый большой и самый популярный пляж в Москве. Для детей здесь оборудованы «лягушатники», в которых будет не страшно плескаться, а для взрослых есть самые разные спортивные площадки, в том числе площадка для волейбола, теннисный корт и даже футбольное поле, также можно взять на прокат катер или гидроцикл. И конечно же, нет недостатка в кабинках для переодевания.

Мещерский пруд

icmos.ru

Симпатичное место для симпатичных людей. Пляж в Мещерском парке оборудовали не так давно, но отдыхать сюда приезжают не только местные жители. Купаться здесь можно, но если хотите, чтобы людей вокруг было поменьше, приезжать стоит в будний день.

Пляж «Тропарево»