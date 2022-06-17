Хорошие пляжи Москвы, где можно купаться и загорать в 2022 году

Летом нестерпимо хочется в отпуск, куда-нибудь к морю. Но отпускные дни пролетают быстро, а лето все длится и даже не думает заканчиваться. «Рамблер» рассказывает о самых популярных пляжах Москвы, где можно купаться и загорать в 2022 году.
Небольшой песчаный пляж располагается на берегу Белого озера в районе Косино. Здесь можно не только купаться, но и рыбачить. На пляже предусмотрен также спасательный пункт. Также действует лодочная станция и детский морской клуб.
Довольно долго был закрыт, но быстро стал популярным у жителей столицы после открытия. Место расположения максимально удачное — в парке «Сокольники». В 2022 году здесь разрешено купаться, а для удобства отдыхающих предусмотрены раздевалки, туалеты, медицинский и спасательный пункты.
Находится недалеко от станции «Крюково» в Зеленограде, можно дойти пешком. Озеро красивой овальной формы, а называется так потому, что вокруг много школ и детских садов. Оно неглубокое, редко где глубина достигает двух метров, поэтому здесь часто отдыхают семьи с детьми. Шезлонгов нет, зато есть навесы, под которыми можно безопасно загорать.
Находится в недавно благоустроенном парке Победы в Зеленограде. Пляж достаточно большой, красивый и удобный. Водоем пригоден для купания, можно плавать, загорать, детям наверняка понравится детский городок, а когда малыши наиграются, можно погулять по тенистым аллеям. Пляж оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: есть кабинки для переодевания, душ, туалеты.
Еще один зеленоградский водоем, в котором можно купаться. Правда не все рискуют это делать. Вода в озере действительно очень темная из-за того, что дно покрыто торфом. Но вода чистая, в озере водится рыба. Здесь есть кабинки для переодевания, а также оборудованы спортивные площадки и места для пикников.
Пляж расположен на левом берегу Химкинского водохранилища, купаться здесь разрешено, вход на пляж бесплатный. Пляж оборудован всем необходимым и даже сверх того: лежаки и шезлонги, кабинки для переодевания, «лягушатник» для детей, детские городки, спортивные площадки, прогулочные зоны, также есть, где перекусить.
После реконструкции Северный речной вокзал стал еще одной точкой притяжения на карте Москвы. А не так давно здесь открылся и пляж с тремя бассейнами, в которых поддерживается температура 26 градусов. Детям здесь точно понравится. Здесь предусмотрены лежаки и шезлонги с зонтиками, есть душ и кабинки для переодевания, а также кафе с летней верандой и ресторан.
Один из старейших прудов Москвы, известный также под названием Академический. Купаться в нем запрещено, зато можно ловить рыбу и кататься на лодках. При желании можно прогуляться до старинной усадьбы и посмотреть грот.
В 2022 году в Строгинской пойме купаться будет нельзя, но можно загорать и весело проводить время. Здесь много пляжных зон с шезлонгами и зонтиками, есть спортивные площадки, а также кабинки для переодевания.
В Серебряном бору в отличие от Строгинской поймы купаться разрешено. Это место пользуется заслуженной популярностью и семей с детьми. Малыши оценят мини-зоопарк, аттракционы и детский дворик, а взрослые смогут поиграть на волейбольной площадке, теннисном корте или покататься на гидроциклах и катамаранах.
Это самый большой и самый популярный пляж в Москве. Для детей здесь оборудованы «лягушатники», в которых будет не страшно плескаться, а для взрослых есть самые разные спортивные площадки, в том числе площадка для волейбола, теннисный корт и даже футбольное поле, также можно взять на прокат катер или гидроцикл. И конечно же, нет недостатка в кабинках для переодевания.
Симпатичное место для симпатичных людей. Пляж в Мещерском парке оборудовали не так давно, но отдыхать сюда приезжают не только местные жители. Купаться здесь можно, но если хотите, чтобы людей вокруг было поменьше, приезжать стоит в будний день.
В 2022 году здесь разрешено купаться, а в купальный сезон работают спасатели. Пляж песчаный, есть «лягушатник» для малышей, можно загорать и купаться, а также брать лодки или катамараны напрокат. Когда надоест на пляже, можно прогуляться по парку и встретить белок, если повезет.