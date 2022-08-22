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44 минуты назад

Невероятные места на Кавказе, которые нужно обязательно посетить

Диана Товсепова

Невероятная кавказская природа притягивает тысячи туристов со всей страны. Невероятные пейзажи можно найти в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне. Величественные горы, яркие поля, ущелья, каньоны и водопады — природа региона разнообразна и многогранна.

1/7 Салтинский Водопад
Фото: stock.adobe.com
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2/7 Село-призрак Гамсутль
Фото: stock.adobe.com
3/7 Домбай
Фото: stock.adobe.com
4/7 Сулакский каньон
Фото: stock.adobe.com
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5/7 Фиагдон
Фото: stock.adobe.com
6/7 Даргавсский «Город мертвых»
Фото: Александр Байдуков/wikipedia.org
7/7 Мечеть «Сердце Чечни»
Фото: Alexey Bartenyev/wikipedia.org

Среди живописных мест туристы называют и Сулакский канон в Дагестане, и Фиагдон в Осетии, а чеченская мечеть "Сердце Чечни" считается одно из самых красивых в мире.

Самые интересные для туристов локации на Кавказе смотрите в подборке "Рамблера".

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