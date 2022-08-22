Невероятные места на Кавказе, которые нужно обязательно посетить

Невероятная кавказская природа притягивает тысячи туристов со всей страны. Невероятные пейзажи можно найти в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне. Величественные горы, яркие поля, ущелья, каньоны и водопады — природа региона разнообразна и многогранна.

Среди живописных мест туристы называют и Сулакский канон в Дагестане, и Фиагдон в Осетии, а чеченская мечеть "Сердце Чечни" считается одно из самых красивых в мире.