Все способы купить железнодорожный билет с хорошей скидкой

В этом году железная дорога стала гораздо более важным средством передвижения в направлении курортов – из-за закрытых аэропортов на юге страны. Билетов уже не хватает, а те, что есть – выросли в цене. При этом существует несколько хороших способов купить билет на поезд со значительной скидкой, при этом не потеряв в комфорте. Разбираем такие способы и пытаемся сэкономить по максимуму.

Фото: Банки Сегодня Банки Сегодня

Почему билетов не хватает

Видео дня

Традиционно самое востребованное у туристов летнее направление – курорты юга России – в 2022 году рискуют проработать при неполной загрузке. Все дело в сложной логистике: из-за всем известных событий почти все аэропорты южной части России закрыты и не принимают рейсы. Пассажирам пришлось пересесть на поезда, но возникла новая проблема – возможности железной дороги не бесконечны.

Так, пассажиропоток в Крым в 2021 году составил 6,83 миллиона человек, при этом по железной дороге можно провезти не более 2,5 миллионов туристов в этом направлении. Проблема связана не столько с бюрократией и проблемами в РЖД (так как поездами на том направлении управляет другая компания), сколько с недостаточной провозной способностью железной дороги на южном направлении.

Туроператоры и владельцы южных отелей уже жалуются на нехватку билетов – «Гранд Сервис Экспресс» (оператор крымских поездов) добавляет еще полмиллиона мест на поезда летом, но вряд ли это закроет все потребности.

Дефицит билетов очевиден уже сейчас – например, если попытаться найти билет из Москвы в Анапу на конец июня, во всех 9 поездах в будний день не будет ни одного места. То есть, вне зависимости от класса купить билет попросту невозможно. Но даже если на определенный день билеты и будут, они могут стоить ощутимо дороже – и сопоставимо с ценами на авиабилеты (когда еще можно было улететь на юг).

От чего зависит цена железнодорожного билетаВ России есть несколько компаний, которые занимаются железнодорожными перевозками в дальнем следовании:

РЖД – занимается только поездами «Сапсан», «Ласточка» и «Аллегро» (до отмены);

ФПК – занимается почти всеми поездами дальнего следования;

«Тверской экспресс» – оператор единственного поезда

«Мегаполис» (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом);

«ТрансКлассСервис» – раньше имела свои вагоны в 14 поездах по России, сейчас занимается только туристическими поездами;

«Гранд Сервис Экспресс» – оператор всех поездов в Крым, а также одного поезда между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Единая транспортная дирекция» – занимается перевозками по «Единому билету» (связка поезда и автобуса);

«Аэроэкспресс» – оператор поездов между вокзалами и аэропортами Москвы.

Чаще всего в случае билетов на поезд речь идет о поездах ФПК – Федеральной пассажирской компании. Это перевозчик почти во всех поездах дальнего следования по России, дочерняя компания РЖД (поезда выкрашены в фирменную расцветку РЖД).

Цены на билеты на поезда ФПК зависят от нескольких факторов. Прежде всего, цены на билеты в плацкартные и общие вагоны регулируются государством – они меняются только в зависимости от сезона. Дороже всего они с 17 июня по 31 августа, и с 29 по 30 декабря – на 20%, а дешевле всего – с 11 января по 18 февраля и с 5 по 21 апреля (минус 15%). Цены на билеты в такие вагоны индексируются по решению правительства, и рост цен обычно умеренный.

В остальных вагонах (купе и люкс) действует система динамического ценообразования – там перевозчик самостоятельно меняет цены. Стоимость билета на поезд меняется в зависимости от определенных факторов:

дата покупки – если покупать билет раньше, он будет дешевле. Начинать можно прямо с 90 дней до поездки, когда билеты попадают в продажу;

дата поездки – здесь тоже есть свои коэффициенты, в более популярные даты билеты становятся гораздо дороже (лето, школьные каникулы и праздники). Например, с 15 июня по 31 августа билеты становятся на 20% дороже;

места в вагоне – верхние полки могут стоить значительно дешевле, чем нижние. А самый дешевый билет – на верхнюю боковую возле туалета (но это в плацкарте, в купе боковых полок нет в принципе);

заполняемость поезда – чем меньше билетов остается в продаже, тем выше поднимается цена на оставшиеся. Если выбирать не самые популярные поезда (например, с неудобным временем отправления или прибытия), можно сэкономить;

станции отправления и прибытия – если купить билет на часть маршрута поезда, он может стоить почти столько же, сколько билет на весь маршрут. Здесь все тоже зависит от популярности маршрута;

класс поезда – в фирменный и самый быстрый поезд билет будет дороже, в более медленный и без статуса – дешевле.

Что касается частных перевозчиков, они устанавливают цены самостоятельно, но учитывают требования к ценам на билеты в плацкартные и общие поезда. То есть, билет в плацкарт от Москвы до Краснодара на поезд ГСЭ будет стоить примерно столько же, сколько и на поезд ФПК. А вот цены в купе и люкс могут отличаться.

Как сэкономить на покупке билета

Самый простой способ сэкономить и купить ж/д-билеты на поезд дешево – попытаться подобрать максимально дешевый билет, просмотрев варианты по классам вагонов (плацкартный), местам в нем (верхняя или боковая полка), и другим переменным. Но есть еще несколько способов сделать поездку дешевле, о которых мы расскажем дальше.

Акции от ФПК и РЖД

Федеральная пассажирская компания периодически организует акционные предложения по железнодорожным билетам. Это и скидки на определенные места и поезда, и повышенные бонусы, и другие возможности.

Например, сейчас действуют такие скидки от компании:

скидка в 20% на билеты на верхние боковые места в плацкартные вагоны до конца сентября 2022 года. Распространяется на целый ряд поездов дальнего следования;

скидка на билеты из России в Киргизию: от 10% до 35% на билеты в плацкартные вагоны и от 15% до 45% в купе и СВ. Акция действует до конца 2022 года для трех поездов (из Самары, Новосибирска и Казани в Бишкек). Кстати, регулярное железнодорожное сообщение с Киргизией возобновилось совсем недавно – до этого два года оно было закрыто из-за ковида;

аналогичные скидки на билеты в Казахстан;

скидка в 10% на билеты в Белоруссию в плацкартные вагоны;

специальные цены на билеты из Москвы в Ульяновск и Йошкар-Олу на верхние места в двухэтажных купейных вагонах;

скидки для групповых поездок – если покупать билет на группу от 10 человек, ФПК сделает скидку от 5% до 25%, причем это касается билетов в купе, люкс, СВ и скоростные сидячие поезда.

Как правило, ФПК делает скидки на те билеты и поезда, которые по каким-то причинам загружены не полностью. Например, это может быть пока еще новый поезд, или поезд после изменения маршрута, или же маршрут, который имеет хороший потенциал стать популярным (ведь любой маршрут для этого нужно «раскатать», чтобы к нему привыкли пассажиры). Поэтому стоит мониторить акции, чтобы понять, где можно дешевле купить ж/д-билеты.

Покупка невозвратных билетов

Еще один способ сэкономить – купить невозвратный билет. Такие билеты уже есть у авиакомпаний, появились они и у железнодорожников. Как и следует из названия, вернуть за него деньги можно только в экстренных случаях: внезапная болезнь пассажира или члена его семьи, травма пассажира, отмена или задержка поезда. Возвращается либо полная стоимость проезда (если поезд отменили) или стоимость за вычетом плацкарты (если пассажир не поехал по вине других обстоятельств).

Преимущество невозвратного билета – более низкая цена, в 2022 году скидка составляет 20%. Однако ФПК продает такие билеты с рядом условий:

купить невозвратный билет можно только в купе, причем это должно быть последнее купе в поезде (в двухэтажном вагоне – последнее на обоих этажах);

в 2022 году купить такой билет можно за 11 дней до отправления поезда в летний период, и за 5 дней в мае или с сентября по декабрь;

скидка есть во всех купейных вагонах во всех поездах по России;скидка не распространяется на специализированные купе для инвалидов. То есть, если все места в последнем купе разберут до 5- или 11-дневного срока до отправления поезда, купить невозвратный билет будет в принципе невозможно.

Льготы на билеты

Отдельно РЖД предоставляет льготы на проезд для семей с детьми. Скидка составляет до 50% и предоставляется в новом формате. Скидка на проезд для школьников в возрасте от 10 до 17 лет работает по таким правилам:

скидка составляет 50% от стоимости билета;

распространяется на проезд в общих и плацкартных вагонах скорых поездов, а также на сидячие поезда дальнего следования;

работает скидка с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Также скидка работает в купейных двухэтажных вагонах – там скидка равна 50% от стоимости проезда в плацкартном вагоне в этом же направлении.

Напомним, в 2021 году существовал так называемый «Семейный тариф» на проезд – семья, выкупив купе, могла путешествовать со скидкой в размере 50% от проезда в плацкартном вагоне по этому же направлению. В этом году семейную акцию не продлили, но вернули скидку на проезд школьникам.

Кроме того, есть программа правительственного кэшбека за туры – государство возвращает 20% от стоимости купленного тура по России. Если тур включает в себя проезд по железной дороге, или это железнодорожный тур, путешественнику вернется 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Главное условие – оплачивать тур нужно картой «Мир», подключенной к программе лояльности «Привет, Мир».

Другие способы уехать дешевле

Кроме перечисленных способов, сделать поездку на поезде дешевле можно и другими путями. Например, попытаться «поймать» и купить ж/д-билет через интернет дешево – мониторя сайт за 90 суток до дня отправления. Также можно попытаться купить билет в вагон другого класса (если поездка будет не самой долгой).

Кстати, иногда есть смысл купить билет в купейный вагон – это бывает дешевле, чем плацкарт. Все дело в системе динамического ценообразования – ФПК в периоды низкого спроса может снизить стоимость билета в купе настолько, что он будет дешевле, чем билет в плацкарт (цена на которые регулируется государством). Но в период высокого спроса таких аномалий точно не будет.

А еще можно попробовать применить нестандартный подход:

разбить маршрут на части. Если целый маршрут проезжает только дорогой поезд, в котором не осталось дешевых мест, то если «собрать» его из двух частей, можно найти билеты в плацкарт или даже сидячий вагон. И несмотря на то, что два билета обычно дороже одного, в данной ситуации все будет по-другому;

скомбинировать разные виды транспорта. Возможно, есть смысл добраться до крупной узловой станции на дешевой электричке, а уже от нее «поймать» билет на более дешевый поезд, чем от изначального пункта отправления.

В 2022 году вновь возвращается идея «Единого билета» – когда на поезде можно добраться до промежуточной точки, а оттуда поехать на автобусе. Вероятно, такой вариант будет даже дешевле, чем весь путь на поезде.

Система РЖД-Бонус

Наконец, еще один способ сэкономить, особенно в частых поездках, это система «РЖД-Бонус». Основная идея – каждый пассажир получает определенное количество бонусов за деньги, которые тратит на билеты. А потом – покупать за эти бонусы билеты на поезд.

Основные параметры системы такие:

в базовом варианте 1 бонус начисляется за каждые потраченные 3,34 рубля;

при регистрации начисляется 500 бонусов сразу;

при обмене бонусов на билеты учитывается класс вагона и дальность поездки. Например, за 4000 бонусов можно купить билет в купе в поездку на расстояние до 500 километров, а чтобы купить билет в СВ и поехать на расстояние до 2500 километров, нужно иметь уже 20 000 бонусов;

также участник программы имеет право на 50% скидки при проходе в зал ожидания повышенной комфортности;

если иметь на счете 35 000 бонусов или совершить за год 50 поездок (класс купе и выше), клиент получит статус «Элитный». В нем 1 бонус начисляется уже за 2,23 рубля, проход в залы становится бесплатным, а покупать бонусные билеты можно больше 10 раз в год;

в обоих вариантах бонусы сгорают, если у пассажира не было поездок в последние 24 месяца. Кроме того, за некоторые поездки (например, акционные) компания может начислять повышенные бонусы.

Получить бонус за покупку билета другому человеку не получится – идентификационный номер участника нужно предъявлять при оформлении билета на поезд. Баллы начисляются за оплаченные и фактически совершенные поездки в течение 30 дней после даты отправления поезда.

Вывод