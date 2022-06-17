В Крыму значительно упали цены на жилье для туристов

По информации Crimea-news, местные отельеры рекордно снизили стоимость проживания в гостиницах. Номер, который в 2021 году в сезон стоил четыре тысячи рублей в сутки, теперь предлагается всего за 1,5 тысячи.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Все рекорды побили кемпинги поселка Оленевка – самого западного крымского курорта, который находится на мысе Тарханкут. В начале июня здесь было возможно снять номер за 99 рублей в сутки с человека.