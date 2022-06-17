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2 часа назад

В Крыму значительно упали цены на жилье для туристов

runews24.ru

По информации Crimea-news, местные отельеры рекордно снизили стоимость проживания в гостиницах. Номер, который в 2021 году в сезон стоил четыре тысячи рублей в сутки, теперь предлагается всего за 1,5 тысячи.

В Крыму значительно упали цены на жилье для туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Все рекорды побили кемпинги поселка Оленевка – самого западного крымского курорта, который находится на мысе Тарханкут. В начале июня здесь было возможно снять номер за 99 рублей в сутки с человека.

К середине месяца цены выросли. 16 июня туристам предлагается снять бунгало за 1,5 тысячи рублей за две ночи, рассчитанное на четырех проживающих. Если разделить эту сумму на количество человек, то в сутки выходит всего 187 рублей с одного туриста.

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