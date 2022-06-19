Где искать лечебные грязи в России

Грязелечение – вид альтернативной медицины, относится к бальнеологии. К нему прибегают в качестве дополнительной меры к основному лечению дерматологических заболеваний. “Рамблер” подготовил список из пяти мест, где можно найти лечебные грязи для укрепления здоровья.

Вулкан Тиздар (Краснодарский край)

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Согласно истории происхождения этого места, когда-то на побережье Азовского моря был действующий вулкан. После его извержения, а именно в начале 20 века, образовалось озеро с целебной глиной серо-синего цвета, имеющей терапевтическое и антибактерицидное воздействие на тело человека.

Территория вулкана принадлежит частному пансионату, поэтому попасть на нее можно купив билет. Зато место оборудовано всей необходимой инфраструктурой.

Озеро Яровое (Алтайский край)

Вода в озере горько-соленая. Концентрация соли в воде — порядка 110 граммов на литр. Это почти в три раза больше, чем в Средиземном море. В Яровом обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые перерабатывают водоросли и рапу и создают иловую грязь. Именно она считается лечебной за счет содержащихся в ней полезных веществ и минералов.

Находиться долго в воде не рекомендуется, так как в ней превышена концентрация солей марганца, натрия, хлора, магния и брома.

Садгородские грязи (Приморье)

В паре десятков километров от Владивостока, на дне залива Угловое в Японском море добывается сульфидная иловая лечебная грязь, богатая бромом, йодом, железом. На побережье есть несколько санаториев, в которых можно получить полноценный курс лечения.

Эльтонские грязи (Волгоградская область)

Озеро Эльтон с водой золотисто-розового оттенка считается “отголоском” океана Тетис. Фактически это древний солончак. Специалисты отмечают, то иловая минеральная грязь и рапа Эльтона очень похожи по составу и свойствам с грязями Мертвого моря. Эльтонское озеро считается самым большим и богатым из всех известных в мире соляных озер. Толщина пласта соли в нем до сих пор точно не определена. Густая эльтонская грязь включает примеси йода, солей железа, сероводорода, углеводорода, углекислоты и аминных оснований.

Сестрорецкие грязи (Ленинградская область)