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1 час назад

Опасно ли ехать в Крым летом 2022

Мира Маркина

Уже не первый год Крым остается излюбленным местом для отдыха россиян. Однако в 2022 году в связи с обострившейся политической ситуацией туристы все чаще задаются вопросом – стоит ли отдыхать этим летом на полуострове. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Опасно ли ехать в Крым летом 2022
Фото: pxherepxhere

В данный момент аэропорт Симферополя закрыт, поэтому попасть в Крым можно только тремя способами – на поезде, на автобусе или на личном автомобиле. Отсутствие авиасообщения особенно критично для жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, поскольку дорога на машине или на поезде займет ощутимо много времени.

Сейчас в Крыму действует режим повышенной готовности. На севере полуострова введен "желтый" уровень террористической опасности, но в Керчи и Ленинском районе его уже отменили.

При этом, по словам депутата Госдумы РФ VIII созыва Алексея Черняка, в Крыму по-прежнему "спокойно и безопасно". В беседе с "Комсомольской правдой", Черняк подчеркнул, что "пограничники и спецслужбы были начеку с 2014 года" и по-прежнему максимально серьезно подходят к своей работе.

По словам министра туризма и курортов Крыма Вадима Волченко, загрузка на полуострове сохраняется примерно на уровне 2021 года, поэтому опустения Крыма в этом сезоне ждать не стоит.

Однако из-за временного закрытия авиасообщения отток туристов все же произошел, поэтому отельеры делают скидки на июнь и придумывают выгодные предложения для того, чтобы привлечь максимальное число путешественников.

Отдых в России,Вадим Волченко,Алексей Черняк,Госдума,
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