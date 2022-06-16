Эльбрус: пятитысячник с характером

Восхождения на Эльбрус стали настолько популярным видом активного отдыха, что почти не воспринимаются как совсем не простая и далеко не безопасная идея. Хотя любители экстрима как-то умудряются забежать на вершину за четыре часа, важно помнить: у горы сложный характер, и поладить с Эльбрусом способен не каждый опытный альпинист. В сезон восхождений разбираемся, как выбрать гида, что позволит спасателям быстрее прийти на помощь и кому вовсе не стоит отправляться на гору.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Маршруты не для чайников

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В сложности восхождения на Эльбрус можно убедиться, если ввести в любой поисковик соответствующий запрос и почитать обо всех несчастных случаях. В статистике — 15 20 погибших в год. Информацию же из серии «Покорение пятитысячников для чайников» точно не нужно искать: чайникам лучше стоять на плите, а ходить в горы надо подготовленным людям, осознающим все возможные риски.

В альпинистской классификации шесть категорий сложности маршрутов. Самая простая — первая. Классический маршрут на Эльбрус — это категория 2А (снежно-ледовая), прохождение обеих вершин — 2Б. Восхождение на стену Кюкюртлю, которая является продолжением западного плеча Эльбруса, считается сложнейшим на Кавказе. Здесь есть маршруты высшей категории — до 6Б.

Проще говоря: путей много и попасть в беду может даже опытный гид, в том числе из-за непредсказуемого климата. Большая разница абсолютных высот, близость Черного моря и сам пятитысячник делают погоду в Приэльбрусье не похожей на условия в соседних ущельях и не позволяют делать точные прогнозы. Поэтому спасатели и опытные альпинисты не советуют идти на штурм горы при сколько-нибудь сомнительном прогнозе. В считаные минуты идеальная видимость может смениться нулевой, может начаться буря, тогда заблудиться рискуют даже те, кто знает тут каждый камень.

Акклиматизации время

Восхождения с южной стороны и с северной здорово отличаются друг от друга. Первая более «цивилизованная», так что по ней рекомендуют спускаться, даже если поднимались со второй. На южной стороне есть и кафе, и гостиницы, и возможность быстрее прийти в себя, банально приняв горячую ванну. Правда, отель стоит бронировать заранее, как и готовиться к путешествию.

Первым делом необходимо пройти медосмотр и обсудить восхождение с терапевтом. Гипертоникам, людям с больным сердцем, эпилепсией и прочими недугами точно не стоит собираться в горы для большего, чем легкая прогулка. Если вы не «отсеялись» на этапе медосмотра, следует — опять же после консультации врача — попить поливитамины, поскольку организму предстоит пережить стресс. Специалисты также рекомендуют придерживаться разнообразного рациона и включать в него углеводы.

— Эльбрус однозначно не должен быть первой вершиной в списке восхождений, — объясняет опытный спасатель, руководитель подразделения «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев. — Начинать надо с вершин пониже. Сам по себе маршрут кажется несложным, но нельзя забывать о высоте и реакции организма на нее.

После приезда в горы может пропасть аппетит, но голодать нельзя: организму понадобится энергия, хотя и переедать не стоит. Акклиматизация — это стресс, поэтому не стоит его усиливать обилием деликатесов или злоупотреблением спиртными напитками.

В идеале восхождение на Эльбрус должно занимать примерно 7 10 дней. В советское время получалось дольше, потому что группа шла пешком по всему Баксанскому ущелью, зато у организма было время привыкнуть к набору высоты. Сегодня на канатной дороге и ратраках можно подняться до 5000 метров над уровнем моря, и для восхождения «ножками» останется всего 600 метров набора высоты (не 600 метров из пункта, А в пункт В). Не спешите радостно выдыхать: вариант лишь кажется легким.

— Это самые сложные для организма условия, — говорит Мухаммат Гулиев. — Если не было нормальной подготовки, предварительной акклиматизации, человек может не выдержать. Поэтому надо выбрать хорошего гида из местных, который поможет грамотно подготовиться, подняться и — а это иногда труднее — спуститься.

Лучший проводник

Выбором гида также стоит озадачиться заранее: поспрашивать у совершавших восхождение знакомых, почитать отзывы в интернете. Важно, что входит в цену тура, сколько дней займет все восхождение, непременно должны быть средства связи на экстренные случаи. Уточняйте стаж проводника (работа в МЧС — повод отдать предпочтение именно ему), есть ли лицензии.

Гид обеспечивает безопасность, поэтому обратите внимание, сколько человек он готов повести. На двух-трех подопечных должен быть один гид, чтобы он физически мог присмотреть за всеми, оказать первую помощь, организовать место, где переждать непогоду, и спуск пострадавших или выбившихся из сил.

Стоимость восхождения — от 50 тысяч рублей и выше без учета проката снаряжения, номера в гостинице, стоимости ратрака. Слишком экономить не стоит: за чересчур низкой ценой может скрываться некачественная экипировка, нехватка гидов в группе и много других нюансов. В данном случае скупой заплатит не дважды, а, возможно, в последний раз.

— Обязательно должны быть акклиматизационные выходы на разные высоты, — подчеркивает Гулиев. — За их время гиды поймут, с какой скоростью может идти группа, кто на что способен. Правильную скорость выбрать очень важно. Группа может быстро выдохнуться, если скорость слишком высокая, или вымотаться, если будут идти слишком медленно. Если гид будет идти то так, то так, тоже хорошего мало: дыхание у людей сбивается, сил не остается.

Без драматизма

Вы должны внимательно относиться к изменениям в своем состоянии и прислушиваться к советам гида. Порой на высоте начинается горная болезнь, которая сопровождается эйфорией, и человек не может трезво оценить, надо ли ему идти дальше. В этом случае гид должен быстро сориентироваться и сам принять решение. Помните: дойти до вершины — только половина пути. Спуск может быть и утомительнее, и опаснее, чем подъем, поэтому для возвращения вниз у вас должно остаться достаточно энергии, ползти к вершине из последних сил ни в коем случае нельзя.

Другой важный момент — регистрация в МЧС. Спасатель напоминает: важно, чтобы группа сделала это перед выходом.

— Сейчас регистрация носит рекомендательный характер, как и все, что мы говорим туристам, — объясняет Мухаммат. — Вы можете послушать меня, даже согласиться — и все равно сделать так, как вам хочется. И у меня как у спасателя нет возможности на что-то повлиять. Это во времена контрольно-спасательной службы спасатели могли остановить вас, проверить документы и отправить вниз, если у вас нет допуска на маршрут такой сложности.

Регистрация в МЧС повысит шансы на счастливое завершение путешествия в случае возникновения проблем. Спасатели смогут отреагировать быстрее, потому что банально будут в курсе вашего существования и планов идти на вершину Эльбруса.