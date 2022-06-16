Парусный туризм в России: 5 летних направлений

Современный российский туризм терпит колоссальные изменения. Путешественники ищут новые маршруты и виды отдыха. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, популярен ли парусный туризм в России и какие направления пользуются наибольшей популярностью.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Директор «Парусной Академии» Денис Шаповалов дал несколько советов тем, кто только собирается заняться парусным туризмом, и развеял популярные мифы.

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По его словам, многие боятся того, что их может укачать. Однако эксперт заверил, что в Москве и Санкт-Петербурге вы точно не столкнетесь с морской болезнью.

— Самый популярный страх новичков — это морская болезнь. Но в Москве и Санкт-Петербурге вас точно не укачает. Там практически нет волн. Однако если вы все-таки столкнулись с этим недугом, я советую вставать за штурвал. Это самый лучший способ. Также вы можете работать с парусами, это отвлечет ваше внимание. А таблетки от морской болезни лучше принимать в самом крайнем случае, — заверил он.

Собеседник «ВМ» отметил, что необязательно проходить обучение на капитана, чтобы отправиться в плавание. Можно взять несколько занятий с инструктором, который объяснит и покажет все необходимое.

— Многие новички боятся не справиться, но после подробного инструктажа ваш страх развеется. Также девушки думают, что яхтинг — это сложно. Абсолютно нет! Все современные яхты так устроены, что усилий хватает всем. Сейчас ездят даже полностью женскими экипажами, — рассказал он.

Эксперт отметил, что морским путешественникам необязательно покупать специальное обмундирование. Самое главное — хорошо защитить себя от агрессивного солнца.

— Существует специальная одежда для парусных путешествий, которая защищает от солнца, ветра и непогоды. Но для небольшой прогулки достаточно надеть спортивный костюм и кроссовки. Отмечу, что обязательно нужен головной убор от солнца. На борту вода сильно отражает лучи и можно получить ожоги, — подытожил он.

Шаповалов отметил, что главное отправляться в туристическую поездку в хорошем настроении и наслаждаться путешествием!

Белое море

Одно из самых популярных летних направлений парусного туризма в России — это Белое море. Сотни туристов ежегодно отправляются в это путешествие, чтобы насладиться морским воздухом и красивой природой.

— Наша команда организует парусную экспедицию по Белому морю уже четвертый год. Этим летом с нами в путешествие отправятся более 250 человек. Туристы смогут погрузиться в пучину спокойствия, умиротворения и стать единым целым с природой, — рассказала директор по продукту компании «Сила ветра» Татьяна Лебедева.

— Сейчас на Белом море активно развивается яхтинг. В той местности потрясающая природа. Людям очень нравятся там путешествия. Они получают во время парусных прогулок по Белому морю ту свободу, за которой гонятся, — рассказал директор «Парусной Академии» Денис Шаповалов.

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Японское море

Японское море окружено дикой природой и значительно отличается от привычных туристам курортных зон. Для большинства россиян такое путешествие покажется довольно экзотическим. Однако отлично подойдет для любителей парусного туризма по неизведанным ландшафтам и диким пляжам.

— Парусные путешествия во Владивостоке у нас появились не так давно, но уже пользуются большим спросом. Востребованы пятидневные парусные экспедиции на круизных лодках по Японскому морю с посещением заповедников. Более того, популярностью пользуется спортивный лагерь на спортивных лодках для любителей гонок, — рассказал директор по продукту компании «Сила ветра» Татьяна Лебедева.

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Байкал

Парусный туризм на озере Байкал становится все более востребованным. Россияне стремятся увидеть красоты самого глубокого на планете озера.

— Парусные путешествия по Байкалу очень популярны. Многие предпочитают арендовать яхту с капитаном или отправиться в самостоятельную морскую поездку. Там есть маршруты, где можно остановиться и пройтись по берегу, погрузиться в атмосферу дикой природы и неизведанных мест, — рассказал директор «Парусной Академии» Денис Шаповалов.

— Новинка этого года — Байкал. Одно из самых интересных и востребованных направлений. Мы организуем шестидневную парусную экспедицию от Иркутска до Ольхона. Ходим в трекинги, наблюдаем за нерпами и дегустируем походные шедевры от повара, — рассказала директор по продукту компании «Сила ветра» Татьяна Лебедева.

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Черное море

Краснодарский край в этом году стал одним из самых популярных туристических направлений у россиян. Туда едут не только на привычный пляжный отдых, но и на парусный. Туристы могут насладиться морским воздухом, незабываемым видом на горы, а также встретить морских обитателей у корма яхты. Например, дельфины любят сопровождать туристические катера.

— Сочи уже третий год в нашем списки популярных направлений. Мы стабильно собираем большие лагеря на спортивных яхтах на 100 человек, а также делаем более камерные на 40 человек в течение всего года, — рассказала директор по продукту компании «Сила ветра» Татьяна Лебедева.

— В Сочи активно развиваются яхтинг и парусный спорт. Там есть много интересных маршрутов. Однако на Черном море сложно укрыться от непогоды, которая непредсказуемая. Шторм может начаться неожиданно и идти несколько дней подряд, — предупредил директор «Парусной Академии» Денис Шаповалов.

Стоимость: от 28 тысяч рублей

Ладожское озеро

Во время парусной экспедиции по Ладожскому озеру туристы бороздят его бескрайние просторы. Оно самое крупное в Европе и по особенностям навигации ни чуть не уступает морю. На озере есть все условия для увлекательной парусной поездки в виде спокойных заливов и узких коридоров Ладожских шхер.

— В этом году мы запустили подобные экспедиции по Ладожскому озеру. До Ладоги проще добраться. В этом районе есть классная яхтенная инфраструктура в виде комфортных причалов, а также красивые шхеры. Там мы встаем на дикие стоянки, — рассказала директор по продукту компании «Сила ветра» Татьяна Лебедева.