Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+27° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
1 час назад

Россиянам раскрыли стоимость коротких поездок на выходные в разные города страны

Lenta.ru

Москву назвали самым дорогим городом для путешествия на выходные дни — в среднем туристы, приезжающие в столицу, тратят за уикенд 8,5 тысячи рублей. Об этом стало известно из исследования проекта TinkoffData, в котором проанализировали транзакции клиентов экосистемы «Тинькофф», пишет газета «Известия».

Россиянам раскрыли стоимость коротких поездок на выходные
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, аналитики сервиса рассчитали стоимость короткой поездки по разным направлениям и составили рейтинг городов, учитывая популярные траты туристов: ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупка сувениров.

«Дороже всего обойдется поездка на выходные в Москву — 8,5 тысячи рублей. Столица возглавила "Индекс поездки выходного дня", при этом статус самого дорогого города для такой поездки Москва приобрела только в 2021 году, тогда как в 2019–2020 она уступала его курортным Сочи и Ялте»,

— раскрывается в исследовании.

Выходные в Сочи обойдутся чуть дешевле, от 7,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — от 7,8 тысяч, в Калининграде — от 6,9 тысячи, в Казани — от 6,5 тысячи. Отмечается, что при этом самые высокие затраты на проживание россияне понесут в Сочи — средняя стоимость ночи в черноморском отеле составляет 3,6 тысячи рублей. В столице и городе на Неве дороже всего будут расходы на еду, такси и сувениры.

Отдых в России,Тинькофф банк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители