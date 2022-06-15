Россиянам раскрыли стоимость коротких поездок на выходные

Москву назвали самым дорогим городом для путешествия на выходные дни — в среднем туристы, приезжающие в столицу, тратят за уикенд 8,5 тысячи рублей. Об этом стало известно из исследования проекта TinkoffData, в котором проанализировали транзакции клиентов экосистемы «Тинькофф» , пишет газета «Известия».

Так, аналитики сервиса рассчитали стоимость короткой поездки по разным направлениям и составили рейтинг городов, учитывая популярные траты туристов: ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупка сувениров.

«Дороже всего обойдется поездка на выходные в Москву — 8,5 тысячи рублей. Столица возглавила "Индекс поездки выходного дня", при этом статус самого дорогого города для такой поездки Москва приобрела только в 2021 году, тогда как в 2019–2020 она уступала его курортным Сочи и Ялте»,

Выходные в Сочи обойдутся чуть дешевле, от 7,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — от 7,8 тысяч, в Калининграде — от 6,9 тысячи, в Казани — от 6,5 тысячи. Отмечается, что при этом самые высокие затраты на проживание россияне понесут в Сочи — средняя стоимость ночи в черноморском отеле составляет 3,6 тысячи рублей. В столице и городе на Неве дороже всего будут расходы на еду, такси и сувениры.