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1 час назад

Как выглядят “сибирские Мальдивы”

Мира Маркина

В Новосибирской области есть множество мест, которые интересно посетить. Край славится бескрайней тайгой, величественной Обью, Барабинскими степями, живописными горами и озерами. Одно из них несколько лет назад стало местом паломничества россиян и...журналистов. Как появились “сибирские Мальдивы” и почему доступ к ним теперь закрыт, расскажет “Рамблер”.

Как выглядят “сибирские Мальдивы”
Фото: Google EarthGoogle Earth

Голубое озеро с прозрачной лазурной водой, которая не меняет своего цвета даже в пасмурный день, является золоотвалом промышленного объекта – ТЭЦ-5. Водоем окружает сеть труб, по которым к нему поступает вода. Собственно, отходы ТЭЦ и стекают в карьер, подпитывая удивительное озеро. Растворенным солям кальция знаменитые на весь мир “сибирские Мальдивы” обязаны своим цветом. Оседая на суше и высыхая, они образуют “пену” на берегу озера.

Google Earth

По словам очевидцев, у озера отчетливо слышится запах стирального порошка. Воды его ядовиты из-за содержащихся в них отходах. В “Сибирской генерирующей компании”, которой принадлежит объект, не скрывают: длительное пребывание у озера опасно. Купаться в нем не следует тем более. Как и любой золоотвал, это озеро потенциально радиоактивно. Поэтому проход к объекту с недавнего времени запрещен. Озеро обнесли забором, грунтовые дороги, которые вели к нему через поля, перекопали. Также были установлены камеры видеонаблюдения. Появился пост охраны.

Удалось ли прекратить свободный доступ к этому по сути промышленному объекту для всех желающих – вопрос спорный. Так как на местных форумах появились предложения проводить к карьеру за плату. Но удается ли это сделать теперь – неизвестно.

Отдых в России,Google,
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