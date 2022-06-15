Как выглядят “сибирские Мальдивы”

В Новосибирской области есть множество мест, которые интересно посетить. Край славится бескрайней тайгой, величественной Обью, Барабинскими степями, живописными горами и озерами. Одно из них несколько лет назад стало местом паломничества россиян и...журналистов. Как появились “сибирские Мальдивы” и почему доступ к ним теперь закрыт, расскажет “Рамблер”.

Фото: Google Earth Google Earth

Голубое озеро с прозрачной лазурной водой, которая не меняет своего цвета даже в пасмурный день, является золоотвалом промышленного объекта – ТЭЦ-5. Водоем окружает сеть труб, по которым к нему поступает вода. Собственно, отходы ТЭЦ и стекают в карьер, подпитывая удивительное озеро. Растворенным солям кальция знаменитые на весь мир “сибирские Мальдивы” обязаны своим цветом. Оседая на суше и высыхая, они образуют “пену” на берегу озера.

По словам очевидцев, у озера отчетливо слышится запах стирального порошка. Воды его ядовиты из-за содержащихся в них отходах. В “Сибирской генерирующей компании”, которой принадлежит объект, не скрывают: длительное пребывание у озера опасно. Купаться в нем не следует тем более. Как и любой золоотвал, это озеро потенциально радиоактивно. Поэтому проход к объекту с недавнего времени запрещен. Озеро обнесли забором, грунтовые дороги, которые вели к нему через поля, перекопали. Также были установлены камеры видеонаблюдения. Появился пост охраны.