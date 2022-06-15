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2 часа назад

В Подмосковье появилась карта проверенных мест отдыха у воды

Вести Подмосковья

На портале правительства Московской области появилась интерактивная карта пляжей и зон отдыха, которые уже прошли проверку на безопасность и открыты для отдыхающих. Это более 100 мест в разных городских округах. Всего в регионе насчитывается свыше 200 муниципальных, ведомственных, частных и общественных пляжей, набережных рек и водоемов в парках, где жители и гости Подмосковья любят проводить жаркие летние дни.

Так, немало проверенных зон отдыха у воды находится в горокруге Серебряные Пруды. Отмечены водоемы возле Рузы, Шаховской, Егорьевска, Серпухова, Чехова, Электростали, Раменского, Мытищ, Истры и Солнечногорска. До большинства из них получится добраться как на машине, так и на общественном транспорте. А пресс-служба Дептранса Москвы, в свою очередь, рассказала о самых популярных столичных пляжах: это Школьное озеро в Зеленограде, Серебряный бор в СЗАО и Большой Садовый пруд в САО.

Стоит помнить, что вокруг вышеперечисленных водоемов находятся населенные пункты, в которых круглый год живут местные. Они всегда просят гостей внимательно относиться к окружающей среде, не нарушать экосистемы, не оставлять за собой горы мусора и не устраивать пьяные гуляния. Кстати, издание «Вести Подмосковья» рассказывало о правилах безопасного купания в регионе. Например, перед летним расслаблением на берегу важно ознакомиться с признаками опасного водоема.

Отдых в России,Видео,Правительство московской области,
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