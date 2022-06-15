В Подмосковье появилась карта проверенных мест отдыха у воды

На портале правительства Московской области появилась интерактивная карта пляжей и зон отдыха, которые уже прошли проверку на безопасность и открыты для отдыхающих. Это более 100 мест в разных городских округах. Всего в регионе насчитывается свыше 200 муниципальных, ведомственных, частных и общественных пляжей, набережных рек и водоемов в парках, где жители и гости Подмосковья любят проводить жаркие летние дни.

Так, немало проверенных зон отдыха у воды находится в горокруге Серебряные Пруды. Отмечены водоемы возле Рузы, Шаховской, Егорьевска, Серпухова, Чехова, Электростали, Раменского, Мытищ, Истры и Солнечногорска. До большинства из них получится добраться как на машине, так и на общественном транспорте. А пресс-служба Дептранса Москвы, в свою очередь, рассказала о самых популярных столичных пляжах: это Школьное озеро в Зеленограде, Серебряный бор в СЗАО и Большой Садовый пруд в САО.