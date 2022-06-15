Куда сходить гостю города в Иркутске: справочник туриста

Нерпы, вокзал и детская дорога Увидеть байкальскую нерпу в естественных условиях – большая удача. Но менее искушенные любители живой природы, могут это сделать прямо в Иркутске.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Если вы приехали на поезде, то вам повезло вдвойне. Нерпинарий находится недалеко от железнодорожного вокзала, по адресу: 2-я Железнодорожная 66. В программе: танцы, спортивные игры и даже решение математических задач. Каждое представление длится 30 минут, и сопровождается обилием интересной информации о самих нерпах. Понравится и взрослым и детям.

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Кстати, и сам железнодорожный вокзал достоин того, чтобы на него посмотреть. Здание было построено в 1897—1898 гг. и перестроено спустя 10 лет. В 1936 году два корпуса здания соединили переходом, который выполнен в том же архитектурном стиле. Продолжая тему, нелишним будет посетить и Детскую Железную дорогу. Правда, для этого придется перебраться на правый берег Ангары, и с Бульвара Гагарина попасть на остров Конный. Поездка по живописному участку природы прямо в центре города длится 20 минут. Проводниками в вагонах выступают дети. Они расскажут много интересного об Иркутске. Кстати, организация на дороге вовсе не детская. В составе вагоны двух классов: стоимость путешествия в открытом вагоне — 260 рублей, в мягком — 230 рублей. Белый теплоход, арка, и купеческий стиль Выйдя с острова Конного назад на Бульвар Гагарина, обращайте внимание на реку.

Все лето, ежедневно с полудня и до восьми часов вечера по Ангаре ходит прогулочный теплоход «Сокол». Пристань находится здесь же, на бульваре. Длительность экскурсии — от 30 минут до часа. Теплоход пойдет вниз по течению, и минуя старый Ангарский мост, который еще называю Глазковским, по правому борту Бульвар Гагарина сменит Цессовская, а затем Нижняя Набережная. Ее можно увидеть издалека по выдающемуся зданию – Московским воротам. 19-метровая триумфальная арка – современный новодел, восстановленный по эскизам и случайно найденным остаткам предшественницы - Триумфальной арки, которая была сооружена в 1811 году в честь десятилетия восшествия на престол Александра I. Ворота располагались на пересечении улиц Московско-Ланинской и Нижней набережной Ангары при выезде из Иркутска в сторону Европейской части России — на Московский тракт.

После водной прогулки, вернувшись на пристань, стоит пойти выше по течению. Свернув с Гагарина на Кожова, гости города попадут в 130 квартал. Это главное туристическое место Иркутска. Открылся квартал в 2011 году, к 350-летию города. Сюда из разных районов Иркутска перенесли памятники деревянного зодчества 18-19 веков. Сейчас здесь 65 отреставрированных домов, в которых расположились магазины одежды, сувенирные лавки, рестораны и кафе, в которых можно попробовать традиционное блюдо Иркутской области — позы. Кстати, здесь же расположился монументальный символ Иркутска — скульптура «Бабра». Возле нее всегда можно встретить местного жителя который расскажет почему у тигра хвост Бобра, и как невиданное животное из-за канцелярской ошибки попало на герб Иркутска. Воздух, виды и покой Осмотр перечисленных мест займет у туриста целый день.

Между локациями гости города обязательно увидят главные улицы Иркутска – Ленина и Карла Маркса, где купеческие дома конца 19-го столетия соседствуют с образцами сталинской архитектуры, а старинные храмы стоят бок о бок с современными гостиницами. С наступлением вечера стоит посетить еще одну локацию – «Пик Любви». Место расположено на левом берегу реки, в микрорайоне «Ерши» на берегу Иркутского водохранилища. Дождаться туда автобуса вечером проблематично, поэтому лучше воспользоваться такси. Не близко и недешево. Но поездка этого стоит. С «Пика Любви» открывается вид практически на весь ночной Иркутск. Красиво.