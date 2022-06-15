Сколько стоит отдых в России: рейтинг городов и курортов

Сколько стоит отдых на черноморском побережье, и где провести выходные обойдется дороже всего, – информацию по расходам на путешествия по России предоставил портал «Индекс поездки выходного дня» от проекта TinkoffData, который анализирует обезличенные транзакции клиентов экосистемы «Тинькофф».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

На летние короткие путешествия по России, граждане потратят на 5–7 % больше, чем годом ранее, и на 14 % больше, чем в допандемийном 2019 году.

«Дороже всего обойдется поездка на выходные в Москву – 8,5 тыс. рублей. Столица возглавила «Индекс поездки выходного дня», который учитывает самые популярные траты туристов без дороги»,

– говорится в сообщении.

По информации сервиса «Тинькофф», каникулы в Санкт-Петербурге обойдутся немного дешевле, чем в Москве – 7,8 тысяч рублей, в Калининграде – 6,9 тысяч и в Казани – 6,5 тысяч. Однако самые высокие затраты за проживание россияне понесут в Сочи – ночь в отеле черноморского курорта обойдется в 3,6 тысяч рублей. Впрочем, это на 2 % дешевле, чем годом ранее. В столице можно найти номер в гостинице за 2,7 тысяч рублей.

Сэкономить на отдыхе можно, если остановиться в отеле не в Сочи, а в Анапе, куда сейчас нельзя добраться самолетом. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян.

«Та гостиница, что в Сочи будет стоить 12 тыс. рублей в сутки, в Анапе или Крыму обойдется в 6 тыс»,

– рассказал он.