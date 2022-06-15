Сколько стоит отдых в России: рейтинг городов и курортов

Сколько стоит отдых на черноморском побережье, и где провести выходные обойдется дороже всего, – информацию по расходам на путешествия по России предоставил портал «Индекс поездки выходного дня» от проекта TinkoffData, который анализирует обезличенные транзакции клиентов экосистемы «Тинькофф».
На летние короткие путешествия по России, граждане потратят на 5–7 % больше, чем годом ранее, и на 14 % больше, чем в допандемийном 2019 году.
«Дороже всего обойдется поездка на выходные в Москву – 8,5 тыс. рублей. Столица возглавила «Индекс поездки выходного дня», который учитывает самые популярные траты туристов без дороги»,
– говорится в сообщении.
По информации сервиса «Тинькофф», каникулы в Санкт-Петербурге обойдутся немного дешевле, чем в Москве – 7,8 тысяч рублей, в Калининграде – 6,9 тысяч и в Казани – 6,5 тысяч. Однако самые высокие затраты за проживание россияне понесут в Сочи – ночь в отеле черноморского курорта обойдется в 3,6 тысяч рублей. Впрочем, это на 2 % дешевле, чем годом ранее. В столице можно найти номер в гостинице за 2,7 тысяч рублей.
Сэкономить на отдыхе можно, если остановиться в отеле не в Сочи, а в Анапе, куда сейчас нельзя добраться самолетом. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян.
«Та гостиница, что в Сочи будет стоить 12 тыс. рублей в сутки, в Анапе или Крыму обойдется в 6 тыс»,
– рассказал он.
В целом средний чек за тур по России с учетом транспорта и других расходов за год вырос процентов на 15, продолжил он. Это в среднем по стране, поскольку отели одних регионов подорожали, других – подешевели, передают слова Мкртчана «Известия».