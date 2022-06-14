Туристы высказали отношение к чартерам по России

Недавно Ростуризм объявил о старте новой чартерной программы по России: самолеты полетят в 12 регионов. Tourdom.ru решил выяснить у читателей, в какой регион нашей страны нужно запустить больше рейсов?

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В опросе приняли участие почти 4 000 человек. 17% проголосовали за Дальний Восток.

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“Во Владивосток дня на 3-5, полюбоваться и покупаться в Тихом океане, полакомиться морепродуктами. Желательно с собственным пляжем”,

— выразила общие мечты Надежда Котова.

Другие комментаторы пессимистично напомнили, что на Дальнем Востоке “цены, которые многие не потянут”.

14% подписчиков выбрали курорты Черного моря, хотя некоторые отмечают, что Краснодарский край “и так лопается от туристов”. Многие в комментариях добавляют, что хотели бы слетать на Байкал, где, по их мнению, большие проблемы с авиаперевозками. 5% хотели бы видеть больше чартеров в Калининград, хотя на этом направлении много недорогих регулярных рейсов (из Москвы, конечно же - ред). А вот Мурманск и Карелия большим интересом у комментаторов не пользуются: в эти регионы предлагают добавить рейсов, соответственно, 1% и 4% респондентов. Еще 3% предлагают увеличить перевозку в Москву и Санкт-Петербург из регионов.

Опрос подсветил главную проблему чартеров Ростуризма: важно, не куда полетят самолеты, а откуда. “Почему все чартеры из Москвы? В Сибири, что ли, люди не живут?” — справедливо возмутился один из комментаторов. Жители Дальнего Востока тоже напоминают, что хотели бы путешествовать по России без стыковок в Москве. “Нужен опрос: из какого региона вы хотите больше чартеров”, — выразила общее мнение Оксана Етеревская. 21% подписчиков вообще считают, что неважно, чем именно летать по стране, чартерами или регулярными рейсами. Главное — цена.