6 мест в Калининградской области, которые стоит посетить туристу

В Калининградскую область часто приезжают именно из-за моря. И это неудивительно. У нас есть пляж с «Голубым флагом» и курорты, которые дышат историей. Но что делать, если на побережье стало скучно, строганина и клопсы съедены, а классические туристические маршруты уже позади? Ответы на эти вопросы — в публикации «Балтийского Бродвея».

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. Средневековое городище «Ушкуй»

Клопс.Ru

История

Проект городища появился в 2012 году. Все началось с исторического лагеря, в котором построили баню. Для ее возведения использовали только аутентичные инструменты и ручной труд. К 2016 году городище насчитывало около пяти построек и фортификационные сооружения. Тогда же здесь впервые провели одноимённый фестиваль боевых искусств и средневековой культуры «Ушкуй». Сегодня локация развилась до масштаба историко-культурного парка, музея и является уникальным образцом укреплённого поселения славянских народов XII-XIV веков.

Зачем идти

Вряд ли где-то ещё вы увидите нечто подобное. На территории парка раскинулся настоящий небольшой средневековый город со сторожевыми башнями, жилыми домами, ремесленными мастерскими, корчмой и хозяйственными постройками. Вокруг него неповторимая природа — луга, лес, река Лава и небольшое озеро. Отойдя в сторону от поселения, можно увидеть настоящую верфь с двенадцатиметровой ладьей.

— Здесь можно погрузиться в атмосферу средневековой действительности. Отправиться в путешествие на сотни лет в прошлое. Во времена деревянных крепостей, речных походов, кровавых битв, хмельных пиров и зажигательных танцев,

— говорят в «Ушкуе».

В городище всем желающим расскажут о средневековом зодчестве и ремёслах. Гостей проведут к местному кузнецу, гончару, плотнику, ткачам и швеям. Здесь можно узнать о строительстве лодок или изготовлении гвоздей. Корчмари, которые готовят по давно забытым рецептам, предложат продегустировать колбасы, кашу, жареное мясо и лепёшки из глиняной печи. А в лучном тире каждый желающий может попробовать себя в роли ловкого стрелка.

Ещё одно развлечение — сплав на байдарках по живописному руслу реки Лавы. Маршрут берет начало у Правдинского водохранилища и заканчивается у стен городища. На территории «Ушкуя» постоянно проходят большие фестивали и средневековые праздники. Так, в конце июня здесь планируют отмечать Ивана Купалу — праздник, посвященный летнему солнцестоянию. Участникам обещают хороводы в свете ночных костров и пускание венков по воде. Городище работает каждые выходные с 12 до 17 часов, а в праздничные дни закрывается позднее.

Что обязательно нужно сделать

Попробовать себя в роли рыцаря. В оружейной комнате городища хранится полный арсенал средневекового воина. Здесь можно примерить кольчугу или доспехи и даже поучаствовать в битве с безопасным оружием.

Где находится

Городище находится под Правдинском, на берегу реки Лавы.

Как добраться

Доезжаем на рейсовом автобусе от Южного вокзала до Правдинска. Отсюда до городища лучше всего добираться на такси.

2. Виштынецкий экомузей

История

Музей расположен на юго-востоке Калининградской области, где соединяются границы Литвы и Польши. Он открылся в 2011 году в здании бывшей школы, которое окружено живописной Роминтенской пущей. Здесь растут самые высокие деревья в нашем регионе. Создателями нового пространства стала инициативная группа, включающая местных жителей. Сегодня зданию, где находится музей, около ста лет.

Зачем идти

Это небольшой экомузей о локальной природе. Он посвящен Виштынецкой возвышенности и самому большому в Калининградской области Виштынецкому озеру. Здесь можно узнать их историю, о том, как формировались эти холмы и в чем особенность местной флоры. Но главный герой музея — камень.

— В наших витринах можно увидеть окаменелости, живых существ из различных геологических эпох. У нас хранятся породы из центральной Швеции, с юга Скандинавии, с территории Балтийского моря, с острова Готланд,

— рассказывает директор музея Алексей Соколов.

Среди уникальных экспонатов есть камни, которым два миллиарда лет и сотни миллионов. Это образцы горных пород, принесенные ледником. Часть экспозиции находится под открытым небом. Посетителям доступны и интерактивные развлечения. Например, в ходе экскурсии здесь расскажут и покажут, как раньше делали свечи. Музей открыт ежедневно, кроме понедельника, и работает с 10 до 18 часов.

Что обязательно нужно сделать

Отсюда можно отправить почтовую открытку с видами Виштынецкого озера. Главное — знать индекс и адрес получателя. На послании обязательно проставят фирменный штамп музея.

Где находится

Нестеровский район, пос. Краснолесье, ул. Школьная, 5А.

Как добраться

Можно доехать до Гусева на автобусе № 680э, а затем на автобусе № 384 до Краснолесья. От конечной остановки нужно будет пройти несколько минут.

3. Янтарный комбинат

Клопс.Ru

История

Янтарь в окрестностях Пальмникена (прежнее название посёлка Янтарный) стали добывать с конца XVIII века. Изначально для этого заложили несколько штолен, а позднее появился первый карьер «Вальтер» и образовалась государственная мануфактура. Именно здесь в 1947 году заработал Калининградский янтарный комбинат. Впоследствии, когда запасы немецкого карьера исчерпали себя, здесь ввели в работу новый Приморский карьер. Сегодня ежегодно в нём с глубины 50 метров добывают порядка 500 тонн янтаря.

Зачем идти

Чтобы побывать в действительно уникальном месте. Это крупнейшее в мире и единственное в России предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря. Здесь находится около 90% мировых запасов камня, возраст которого составляет около 50 миллионов лет. Для посетителей туристического комплекса доступны различные интерактивные развлечения. Обзорная площадка позволяет с высоты более 50 метров наблюдать за работами в Приморском карьере. Кроме того, можно попробовать себя в роли янтарного старателя и добыть минерал «открытым способом». Посетителей площадки познакомят с эпохой Средневековья и расскажут, как добывали янтарь во времена Тевтонского ордена. Здесь же под открытым небом находится янтарная пирамида, на создание которой потребовалось более 700 кг янтаря. Говорят, что нахождение внутри неё благотворно влияет на здоровье. В выставочном пространстве «Янтарная палата» можно узнать о происхождении и добыче янтаря и современных технологиях его переработки. Во время экскурсии тут расскажут про древний Янтарный путь и помогут погрузиться в историю воссоздания знаменитой Янтарной комнаты. Среди коллекции экспонатов комбината — найденные крупные самородки, а также различные предметы и ювелирные украшения из камня. Здесь же можно не только посмотреть на янтарь, но и купить уникальные сувениры.

Что обязательно нужно сделать

Конечно, сфотографироваться на память. В зале выставочного пространства оборудована особая фотозона. В ней вы можете посидеть на «Янтарном троне», примерить янтарную диадему и янтарные бусы и сделать снимок.

Где находится

Поселок Янтарный, ул. Балебина, 1.

Как добраться

На общественном транспорте Калининграда в Янтарный можно добраться только на автобусе № 120 Калининград — Синявино. Отправление каждый час.

4. Дом Ловиса Коринта

История

Дом на Вассер-штрассе в Тапиау (ныне Гвардейск) возвели в 1825 году и перестроили в конце XIX века. Здесь в 1858 году родился немецкий художник Ловис Коринт. Впоследствии дом стал многоквартирным, а в 2007 году получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако он стал постепенно разрушаться, и спустя всего четыре года его признали аварийным и расселили местных жителей. В 2022 году дом Ловиса Коринта открыли после реконструкции.

Зачем идти

Ловиса Коринта можно смело назвать одним из видных импрессионистов Восточной Пруссии. Работы художника ценились настолько, что их вывешивали в музее Королевского замка Кёнигсберга. Сегодня многие его картины утрачены, а остальные находятся в частных руках за рубежом. В доме художника хранится самая большая коллекция графики Коринта. Здесь четыре выставочных зала, в которых можно увидеть подлинные работы мастера, посмотреть фильм о его биографии, а также увидеть картины учеников. Среди прочего есть и автопортрет Коринта, который в 2017 году подарил Гвардейску немецкий профессор Фолькер Крайер. Музей открыт для посетителей ежедневно с 9:00 до 18:00.

Что обязательно нужно сделать. Обратить внимание на окружающий пейзаж. Дом-музей находится в живописном месте на набережной реки Деймы. Напротив — замок Тапиау. Вид из окна дома — ещё один уникальный экспонат музея. Именно его наблюдал художник полтора века назад. И теперь его можете запечатлеть и вы.

Где находится

Гвардейск, ул. Водная, 12

Как добраться

Добраться до музея из Калининграда можно на автобусах №№ 112, 157, 580, 515, 523. От конечной остановки в Гвардейске пешком идти всего несколько минут.

5. Школа сёрфинга Konig Surf Club

Клопс.Ru

История

Четыре года назад на месте, где сейчас располагается школа, находилось болото и непроходимый лес. Тогда на создателей клуба сёрфинга на Балтике смотрели как на чудаков. В 2019 году власти Зеленоградска предоставили им в аренду кусочек земли, где сегодня находится база школы. Здесь есть зоны хранения для гидрокостюмов, досок и оборудования, раздевалки с горячим душем, туалет, небольшое кафе для учеников, а также зона для лекций и отдыха.

Зачем идти

Если вы хотите попробовать заниматься спортом, который еще совсем недавно был экзотическим для Калининградской области. Встать на доску можно уже на первом занятии, но процесс обучения в сёрфинге довольно долгий.

— Мы постарались сделать уютное место, где есть все необходимое для погружения в сёрфинг. У большей части наших гостей нет опыта или же он совсем небольшой. Но с развитием этого спорта в России к нам всё больше приезжают после заграничных поездок, имея за плечами багаж знаний океанических волн,

— рассказывают в школе сёрфинга.

Обучением в школе занимаются профессиональные инструкторы. Помимо разовых занятий школа проводит 10-дневные сёрф-кемпы. Сюда кроме сёрфинга включено проживание, экскурсии и развлекательная программа. Летом в Konig Surf Club также проводят занятия для детей от 8 лет. Как говорят в школе, много зависит от волн, и поэтому расписание занятий публикуют максимум на три дня вперёд.

Что обязательно нужно сделать

Попробуйте сёрфинг на закате или рассвете. Это предложение скорее для опытных сёрферов, которые хотят поймать свою волну ещё до того, как проснётся город.

Где находится

Зеленоградский район, посёлок Малиновка

Как добраться

До Зеленоградска можно добраться на «Ласточке» и прогуляться до школы от центра (20 минут пешком).

6. Экоплощадка «Зелёный КОТ»

История

Экоплощадка начала работу в 2020 году. Сейчас на её территории функционируют Музей Мусора Калининград «МУ МУ КА», пункт приёма раздельно собранных отходов, кафе национальной литовской кухни, туалет-бутик и ветроэнергетическая установка. С момента открытия экоплощадку посетило около 37 тысяч человек.

Зачем идти. Это непривычный и экстравагантный музей. В России таких только два. Первым стал Художественный Музей Мусора «МУ МУ», расположенный в Калужской области, а затем в Зеленоградске появился его младший брат. Мусор здесь превращается в удивительные экспонаты, перестаёт быть отталкивающим и вызывает неподдельный интерес. По словам организаторов, целью площадки является привлечение внимания к важнейшим проблемам, а также стремление помочь переосмыслить и изменить собственные привычки.

— С первых минут мы ломаем устоявшиеся стереотипы. До прихода к нам многие думают, что здесь будет свалка, как это часто бывает на экологических перформансах. А мы демонстрируем совершенно противоположную картину,

— рассказывает руководитель экоплощадки Денис Калиновский.

Всё, что вы увидите в музее, создано из ненужных вещей, которым подарили новую жизнь. Практически каждый экспонат пробуждает воображение и заставляет задуматься. К примеру, только тут можно увидеть античную скульптуру из старых детских игрушек и мелкого бытового мусора, целую комнату из сантехнических принадлежностей, слона из компьютерной и бытовой техники или диван из старых чемоданов.

— Мы пытаемся показать, что мусор бывает очень разным, его можно использовать повторно, и он способен вызывать восхищение,

— говорят в музее.

На территории музея также располагается экомаркет — место, где можно приобрести качественную и полезную продукцию из натуральных или переработанных материалов, а также необычные сувениры. Экоплощадка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (летом до 19:00).

Что обязательно нужно сделать

Здесь можно легко избавиться от негативных эмоций. Для этого создан специальный аттракцион «Брось бутылку — выйди из депрессии!» Еще тут продают специальный чек, в котором вы можете написать своё желание. Его завяжут лентой и подвесят под потолок музея, где оно будет ожидать своего исполнения.

Где находится

Зеленоградск, ул. Калининградская, 4а.

Как добраться