Водоемы России, которые заменят море

В 2022 году туристические эксперты прогнозируют еще больший рост спроса на отдых на юге России. Уже сейчас отельеры говорят, что у них не хватает места для заселения новых туристов. Пока российские пляжи переполнены, можно рассмотреть другие варианты отдыха, которые будут напоминать курортный. О водоемах, которые смогут заменить Черное море — в материале “Рамблера”.

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Байкал

Сюда стоит поехать не только ради пляжного отдыха у воды, но и для того, чтобы увидеть красоты Байкала. Летом озеро не менее привлекательно, чем зимой. Настоящий курортный сезон начинается с середины июня и заканчивается в августе. Как правило, здесь стоит теплая и солнечная погода, но бывают и дожди. У Байкала оборудовано достаточно пляжей, чтобы разместить туристов, а любителям уединения можно отправиться на “дикие” пляжи. Однако путешественники говорят, что здесь не самый лучший сервис, поэтому не стоит ожидать шведского стола и вечерней анимации.

Селигер

Отдых на селигере может стать отличной альтернативой морю. Здесь отлично развита инфраструктура, и отдыхающим предлагают массу развлечений. Кроме того, добраться до Селигера довольно просто. На озере оборудованы песчаные пляжи с лежаками и всеми удобствами, а вода прогревается до +25 градусов. Здесь есть несколько вариантов для размещения: можно поставить палатку, снять номер в отеле или забронировать целый домик, если вы приехали большой компанией.

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