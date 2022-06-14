Блогеры о путешествиях по Кубани: «У нас тоже красиво»

Легко ли путешествовать на байке по Краснодарскому краю? Подорожал ли туризм на Юге России? Как быстро добраться до южных курортов? И когда начнется жаркий сезон на Кубани? Об этом рассказали Елизавета и Виталий Ичины, которые уже четыре года ведут блог о путешествиях «Своим Ходом» на YouTube. В настоящее время на канале более 460 тысяч подписчиков.

Фото: Личный архив «Своим Ходом» Личный архив «Своим Ходом»

Елизавета и Виталий, сейчас вы путешествуете по Краснодарскому краю, расскажите, почему вы вернулись сюда спустя год? Ведь вы прошлое лето провели также на российских курортах.

Видео дня

– Мы уже 12 лет путешествуем, преимущественно где-то заграницей, посетили уже больше 70 стран. И поняли, что в своей стране мало видели, а у нас тоже красиво.

Прошлым летом купили максискутер – это была наша мечта, но успели покататься лишь в августе по Сочи, а потом закончился сезон. Поэтому еще год назад запланировали большое путешествие по Краснодарскому краю на нашем двухколесном друге.

Какое место или город вам запомнились больше всего на Юге России? Почему?

– Нам очень нравятся Геленджик и Сочи, неожиданно понравилось село Сукко своей простотой, чистым пляжем и смотровой площадкой.

Какое-то одно место сложно выделить, потому что на нашем Юге столько красивых мест – и винодельни, и скалы с потрясающими видами, и заповедники. Невозможно все места посетить даже за один приезд, а уж выбрать любимое еще сложнее.

Вы путешествуете на максискутере. Удобно ли передвигаться на нем по российским дорогам? Приспособлены ли наши курорты под такие путешествия?

– Есть два минуса путешествия на мотоцикле – это ограниченное количество вещей с собой (девушки поймут) и не совсем удобно ездить в дождь.

В остальном же больше плюсов: бесплатная парковка, легко встать между машин, у отеля и кафе. Передвигаться по городу на байке также удобно – не нужно стоять в пробках.

Почему именно байк? Потому что вот прям так ощущается «вкус путешествия». Буквально, когда едешь, даже запахи чувствуешь – рыбных ферм, цветущей лаванды и местами строящихся дорог. Кстати, дороги не везде хорошие, но проехать везде можно.

Расскажите, а туристов в этом году больше, чем в прошлом? Как думаете, это связано с ситуацией в мире?

– Мы сейчас в Анапе. Судя по тому, что говорят местные, людей сравнительно меньше, чем в прошлом году. Это связано с ситуацией в стране, а также с тем, что в этом году затянулся холодный сезон. Обычно в мае уже тепло, эта же весна была очень холодной, и только в июне началось «то самое лето». Самый большой приток отдыхающих ожидается в июле-августе.

Легко ли добираться до южных курортов сегодня? Ведь многие аэропорты закрыты.

– Это, пожалуй, самая сложная задача из всех. Не каждый будет готов потратить сутки-двое, чтобы только добраться до места. Раньше люди прилетали просто на выходные или на 2-3 дня. Сейчас это время надо потратить на дорогу в одну сторону.

Мы рекомендуем приезжать на своем авто, использовать поезд или перелет до Сочи и дальше водным транспортом до Геленджика или Новороссийска (кстати, самый быстрый способ добраться до курортов).

Стало ли в этом сезоне дороже отдыхать на Кубани? – В целом вырос уровень цен в России, особенно на продукты. Также открылись новые места, кафе, рестораны, отели, которые предлагают «московский сервис», но вместе с тем и уровень цен тоже «московский».