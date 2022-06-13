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3 часа назад

Марциальные воды: самый первый курорт России

Мария Иглина

Марциальные воды стали самым первым курортом России. Он был основан Петром I в 1719 году. "Рамблер" расскажет об этом месте подробнее.

Марциальные воды: самый первый курорт России
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Первый российский курорт находится всего в пятидесяти километрах от Петрозаводска, неподалеку от озера Габозеро. В 1714 году один рабочий обнаружил источник, который обладал чудодейственной свойством — исцелял от сердечной боли. Позже он рассказал об этом начальству завода, на котором работал. В тот же миг о находке поспешили доложить царю.

Чтобы подтвердить слова рабочего, на место выехала специальная комиссия, которая принялась изучать воду. Эксперты заверили, что вода действительно обладает уникальными целительными свойствами.

И в 1719 году Петр I издал указ об открытии курорта "Марциальные воды". Сам царь побывал на курорте четыре раза. После указа началось возведение многих построек, однако на сегодняшний день сохранилась лишь церковь апостола Петра.

Спустя пару веков, в 1964 году, был построен санаторий "Марциальные воды". Постояльцам предлагается целебная вода из четырех разных источников. Воды источников действительно можно назвать уникальными, поскольку они обладают высокой концентрацией активного закисного двухвалентного железа — до 95 миллиграммов на один литр. Этот показатель превосходит аналоги не только в России, но и за ее пределами.

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