Марциальные воды: самый первый курорт России

Марциальные воды стали самым первым курортом России. Он был основан Петром I в 1719 году. "Рамблер" расскажет об этом месте подробнее.

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Первый российский курорт находится всего в пятидесяти километрах от Петрозаводска, неподалеку от озера Габозеро. В 1714 году один рабочий обнаружил источник, который обладал чудодейственной свойством — исцелял от сердечной боли. Позже он рассказал об этом начальству завода, на котором работал. В тот же миг о находке поспешили доложить царю.

Чтобы подтвердить слова рабочего, на место выехала специальная комиссия, которая принялась изучать воду. Эксперты заверили, что вода действительно обладает уникальными целительными свойствами.

И в 1719 году Петр I издал указ об открытии курорта "Марциальные воды". Сам царь побывал на курорте четыре раза. После указа началось возведение многих построек, однако на сегодняшний день сохранилась лишь церковь апостола Петра.