Волгоград вошел в топ-10 городов для поездок в июньские праздники

Аналитики выяснили, какие города выбирают жители для поездок на машине в выходные, приуроченные ко Дню России.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

В десятку самых популярных мест для путешествий на 2–3 дня вошли Псков, Выборг, Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Также в рейтинг попали Волгоград, Воронеж, Великий Новгород, Суздаль и Тула.

По данным Tvil.ru, россияне бронируют короткие поездки на три дня в июне с оплатой жилья в сумме от 2400 до 4800 рублей в сутки. В Волгограде в среднем туристы отдают за ночь 2574 рубля.