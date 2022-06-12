Волгоград вошел в топ-10 городов для поездок в июньские праздники

Аналитики выяснили, какие города выбирают жители для поездок на машине в выходные, приуроченные ко Дню России.
В десятку самых популярных мест для путешествий на 2–3 дня вошли Псков, Выборг, Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Также в рейтинг попали Волгоград, Воронеж, Великий Новгород, Суздаль и Тула.
По данным Tvil.ru, россияне бронируют короткие поездки на три дня в июне с оплатой жилья в сумме от 2400 до 4800 рублей в сутки. В Волгограде в среднем туристы отдают за ночь 2574 рубля.
Чаще всего россияне для короткой поездки в праздники выбирают Псков, где средняя стоимость в отелях составляет 3,8 тысячи рублей. В Выборге, который расположился на втором месте рейтинга, ночевка в среднем обойдется в 4,8 тысячи рублей. Москва оказалась на третьей строчке, стоимость проживания здесь выходит дешевле первых двух городов – 3,3 тысячи рублей. В пятерку вошли Ростов-на-Дону (2,7 тысячи рублей за ночь) и Нижний Новгород (3,2 тысячи рублей).