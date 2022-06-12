Названы самые гостеприимные города России

В число российских городов-миллиоников, где больше всего ждут туристов, вошли Волгоград, Красноярск, Екатеринбург и Самара. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. В исследовании также отмечается, что по сравнению с 2021 годом жители практически всех регионов стали гостеприимнее. В свежем опросе приняли участие 9 000 человек.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«37% москвичей и 46% петербуржцев мечтают о том, чтобы столицы посещало больше туристов. По их мнению, в условиях экономической нестабильности это поможет сохранить рабочие места и создать новые, а также привлечет инвестиции», — рассказали в SuperJob.

Самым гостеприимным российским городом стал Волгоград — там за то, чтобы в город приезжало больше туристов, выступают 60% опрошенных. За ним следуют Красноярск, Екатеринбург (по 59%) и Самара (58%).

«Среди населения нестоличных мегаполисов меньше всего тех, кто одобряет увеличение количества гостей, в Краснодаре — 38%», — добавили в сервисе.

По сравнению с 2021 годом жители практически всех регионов стали гостеприимнее. Больше всего увеличению туристического потока рады в Екатеринбурге, Самаре (+16%), и Казани (+15%).

«Наименьший прирост тех, кто рад новым гостям, зафиксирован в Санкт-Петербурге — плюс 1%, Москве и Нижнем Новгороде — по 2%, при этом, в отличие от двух столиц, в Нижнем Новгороде сторонники увеличения турпотока составляют большинство — 54%», — указано в итогах исследования.