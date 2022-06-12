Популярная ведущая назвала любимые места для путешествий

Популярная телеведущая Ирена Понарошку, ставшая лицом проекта «Такие места» телеканала «Пятница!», назвала самые любимые места для путешествий по России. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Первым в списке любимых мест в России Понарошку назвала горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи. «Второе место, которое нужно обязательно посетить в России — это Алтай. Я бы рекомендовала остановиться в глемпинге с видом на холмы, лошадок, с шумом горной реки», — добавила она.

По словам телеведущей, третье место в ее списке занимает Санкт-Петербург. «Иностранцам я бы рекомендовала посетить этот город в первую очередь, первее, чем Москву», — отметила она.