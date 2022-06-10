Как добраться до Крыма в 2022

На сегодняшний день закрыты аэропорты в 11 регионах страны. Ограничение распространяется на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя. Запрет полетов активен, как минимум, до 12 июня, но есть высокая вероятность того, что он будет продлен.

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Из-за закрытия воздушной гавани в Крыму необходимо рассматривать альтернативные варианты, чтобы добраться до полуострова. Существует несколько способов. Ниже "Рамблер" рассмотрит каждый из них подробнее.

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Прямой поезд

Москва — Симферополь,

Санкт-Петербург — Севастополь,

Санкт-Петербург — Евпатория,

Кисловодск — Симферополь,

Екатеринбург — Симферополь (через Казань),

Екатеринбург — Симферополь (через Челябинск и Волгоград). В 2018 году был открыт Крымский мост. Сначала он был пригоден лишь для передвижения на четырехколесном транспорте, но уже в декабре 2019 года помимо автомагистрали на нем появилась железная дорога. С тех пор добраться до Крыма можно через Керченский на поезде. Официальным перевозчиком стала компания «Гранд Сервис Экспресс». Эта опция доступна лишь для четырех регионов страны. Ниже перечислены прямые маршруты, актуальные на сегодняшний день:

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«Единый» билет

Прямые поезда не единственный способ добраться до полуострова. Для туристов также доступна услуга «Единый» билет. Он представляет собой проездной документ, в который уже при покупке включены несколько видов транспорта, необходимых для того, чтобы добраться до пункта назначения. Так, билет действует одновременно на проезд как на поезде, так и на автобусе (до закрытия аэропортов была также опция авиаперелет + автобус).

Если в случае с прямыми маршрутами поезд идет сразу до Евпатории, Севастополя или Симферополя, проще говоря, до одного из крымских городов, то при покупке «Единого» билета добраться получится лишь до Краснодара или Анапы. По прибытии поезда потребуется сменить вид транспорта, пересев на автобус, который уже доставит в один из городов, расположенных непосредственно на полуострове.

Ключевые различия

Время в пути

На первый взгляд может показаться, что прямой поезд обладает большим количеством преимуществ, среди которых время в пути. Но это ошибочное представление. Рассмотрим на примере маршрута «Москва — Симферополь».

Так, прямой поезд от столицы до центрального города полуострова идет 33 часа (1 день 9 часов). При этом расстояние от Москвы до Анапы можно преодолеть за 21 или 25 часов (есть и другие варианты билетов, но в этой статье мы рассматриваем самые оптимальные). Туры «Единого» билета организованы таким образом, что ждать автобус не придется — он забирает пассажиров сразу по прибытии поезда. Оставшийся путь, от Анапы до Симферополя, займет от семи до восьми часов. Таким образом общее время в пути составит от 28 до 34 часов (1 день 4 часа или 1 день 10 часов).

Города отправления

Среди очевидных преимуществ «Единого» билета можно выделить широкий выбор городов отправления. Поезда до Краснодара и Анапы идут из большинства российских регионов, в то время как напрямую до полуострова, напомним, можно добраться лишь из четырех городов, что подразумевает под собой дополнительные временные и финансовые траты, ведь до них тоже нужно как-то доехать.

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Города прибытия

Симферополь,

Севастополь,

Евпатория,

Феодосия,

Ялта,

Судак,

Керчь. Площадь Крымского полуострова составляет 27 000 квадратных километров. Симферополь, Севастополь и Евпатория — лишь малая часть городов, расположенных на территории республики. Туристам, отправляющимся, например, в Ялту добираться от этих трех регионов будет крайне неудобно. В этом случае прямые поезда проигрывают в битве с «Единым» билетом. Автобусы, включенные в эту услугу, доставляют пассажиров в такие города, как:

Стоимость билетов

Прямой плацкартный поезд из Москвы в Симферополь на начало июля обойдется в четыре тысячи рублей, а за вариант купе придется заплатить от восьми до десяти тысяч рублей (цены указаны лишь в одну сторону). Тем временем стоимость «Единого» билета по аналогичному маршруту в этот же период начинается от пяти тысяч рублей (в одну сторону). Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД.