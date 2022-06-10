Куда съездить из Оренбурга на выходные

С наступлением лета хочется отдохнуть от городской суеты, провести время с семьей, посетить новые места и узнать что-то новое. Однако отпуск может не выпасть на лето, а еще он слишком быстро заканчивается. Поэтому туры выходного дня прекрасный выход в такой ситуации. Редакция ProOren.ru подобрала варианты для небольших путешествий в пределах региона.

Фото: ProOren ProOren

Букобайские яры

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Одна из самых популярных достопримечательностей Оренбуржья – Букобайские яры. Этот памятник природы расположен в Соль-Илецком городском округе. Туда можно добраться на машине, однако придется позаботиться о наличии хорошего навигатора. Путь предстоит через степи и небольшие деревеньки, что добавит поездке колорита.

Сами по себе яры представляют собой впечатляющее зрелище. Из-за красной глины и причудливой формы камней, складывается ощущение, что находишься не в оренбургской степи, а на другой планете. В антураже этого «марсианского» пейзажа получаются красивые фотографии. А с обрыва, на котором расположены камни, открываются живописные виды.

Бузулукский бор

Выходные в Бузулукском бору – хороший выбор для семейного отдыха. Можно взять экскурсию или снять домик. Прогулки по лесу и свежий воздух, пропитанный запахом хвои, помогут отвлечься от проблем. А если позаботиться заранее и выбрать тур с экскурсоводом, то путешествие окажется не только приятным, но и полезным. Можно будет узнать о флоре и фауне бора, о том, когда он появился, его особенностях. Совершить путешествие к «Царице сосне». Дереву уже около 300 лет, за свой возраст оно получило статус всероссийского памятника природы.

Усть-Бурлинский пещерный яр

Ирилкинсоке водохранилище – само по себе живописное место. Однако оно таит в себе не только возможность насладиться водной гладью, посидеть с удочкой или покататься на лодке. Природа Ириклы удивительна и разнообразна. С северной стороны водохранилище украшает Усть-Бурлинский пещерный яр. Это образование из известняка, который омыли воды и выдул ветер, придав ему причудливые формы. Арки, столбы, пещеры и гроты подарят настоящее зрительное наслаждение.

Музей Виктора Черномырдина