Как купить дешевые билеты на поезд

По данным агрегатора Туту.ру, за период с 28 февраля по 6 марта поездки на поездах подорожали на 20%. Часть аэропортов в России в данный момент закрыта, что приводит к повышенному спросу на ж/д билеты и, как следствие, к росту цен.

Однако есть несколько способов, которые помогут спасти отпуск и купить билеты по самым лояльным ценам. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Обратитесь к льготам

Многие люди покупают билеты по полной стоимости, даже не подозревая о том, что им положены льготы. Прежде чем приступить к покупке, обязательно ознакомьтесь с перечнем льгот РЖД. Например, школьники весь год (за исключением летнего периода) могут путешествовать со скидкой 50%, а дети до 10 лет – бесплатно (но без предоставления места).

Покупайте невозвратные билеты

Невозвратные билеты в последние вагоны купе можно купить со скидкой 20%. Поезда, на которые можно купить такие билеты, отмечают на официальном сайте перечеркнутой стрелочкой.

Отслеживайте график тарифов

Существуют сезоны высокого и низкого спроса, в зависимости от которых формируются цены на билеты. Так, в несезон стоимость билетов может снизиться на 15%, а в летний период (как правило, с середины июня по 31 августа), напротив, повыситься на 20%. Если вы из тех, кто планирует путешествие заранее, загляните на страницу с графиком изменения тарифов.

Выбирайте неудобное время