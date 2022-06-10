Что не так с новыми чартерами Ростуризма

В четверг пресс-служба Федерального агентства по туризму анонсировала летние чартерные туры в 12 регионов России, от Камчатки до Калининграда. Часть расходов по организации перелетов государство берет на себя, чтобы туроператоры могли снизить финальную стоимость пакета для путешественников. Казалось бы, новость отличная, но турагенты отнеслись к ней с изрядной долей скепсиса.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Во-первых, вылеты запланированы преимущественно из Москвы (с редкими вкраплениями Санкт-Петербурга). Получается, что жители других регионов воспользоваться программой не могут, хотя, возможно, хотели бы.

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“Мы, жители юга тоже хотим куда-нибудь поехать по более доступным ценам, — пишут в комментариях тг-канала Зарины Догузовой. — А то получается, что все едут к нам. Можно было бы сделать туры из Ростова или Краснодара в Карелию, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Мы тоже хотим посмотреть нашу страну”.

Цены тоже не радуют. Например, четырехдневный тур из Москвы в санаторий Кавминвод стоит от 105 000 рублей. А в Тобольск — от 60 000 рублей. Многие из заявленных программ очень короткие, например, в Калининград самолеты будут отправляться только один раз в неделю в августе и сентябре. Получается, что на Балтику чартерами слетают немногим больше 1000 туристов. В контексте России (и даже Москвы) это ничтожно мало, особенно учитывая, что в день осуществляется 8 регулярных рейсов в тот же Калининград. Масштабами программа Ростуризма вообще не впечатляет: по оценке зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в этом году ей воспользуются примерно 50 000 туристов. При этом только в Калининградской области по оценкам ежегодно отдыхает около 2 млн россиян.

На чартерную программу Ростуризма выделено около 2,5 млрд рублей, но туроператоры не спешат к ней присоединяться. Очевидным монополистом выступает компания Fun&Sun: именно она продает туры по всем 12 направлениям. Только в Дагестан перелеты запустил еще один оператор — “Интурист”. Ранее Tourdom.ru подробно разбирался, почему компании не выстраиваются в очередь за субсидиями. Одна из важнейших причин — отсутствие инфраструктуры в регионах, куда полетят чартеры. Туристов просто негде селить, особенно если речь идет о больших группах. Кроме того, во многие локации путешественников недостаточно просто привезти и разместить. Например, на Камчатке, чтобы увидеть основные достопримечательности, нужно арендовать самолет, а это уже выходит за рамки стоимости тура. Турагенты справедливо указывают на то, что многие программы составлены совершенно бестолково. “Прилет в Грозный, тут же переезд во Владикавказ, там ночевка, после чего....снова переезд в Грозный. А чего ездили-то? Дорогу посмотреть?”