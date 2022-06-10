Тур выходного дня: что посмотреть в Благовещенске

Благовещенск – город на российско-китайской границе. Разделяет две страны река Амур, с набережной можно невооруженным глазом понаблюдать за жизнью в китайском городе Хэйхэ. Однако город славится не только этим, но и другими историческими местами. Редакция «ФедералПресс» составила список красивых мест и достопримечательностей для прогулок и ресторанов с самыми высокими оценками от гостей.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как добраться

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Добраться до Благовещенска можно несколькими способами. Время в пути на машине составит более 15 часов, на поезде – 1 день 3 часа, на самолете – около двух часов. Чтобы сэкономить время, тем, кто хочет отправиться в регион на несколько дней, лучше выбрать самолет: туда летает авиакомпания «Аврора». Стоимость билета в одну сторону составит чуть более пять тысяч рублей за человека.

Что посмотреть

Набережная Амура

Это двухъярусная набережная, которая между собой соединяется лестницами. Нижний ярус проходит прямо по кромке воды, а верхней представляет собой прогулочную зону. Здесь есть большая зона отдыха, которая украшена просторными лужайками. Лучше всего прогуляться по набережной вечером, когда в Хэйхэ включается яркая подсветка небоскребов, парков и башен. На их фоне можно сделать фотографии на память. Также по набережной можно покататься на велосипеде, в прокат, который можно взять прямо здесь, а также посетить аттракционы.

Городской парк культуры и отдыха

Здесь можно насладиться природой и отдохнуть после тяжелого дня. Это одно из самых посещаемых мест города особенно в летний период и во время различных праздников. Гости парка смогут найти для себя большое количество развлечений, аттракцион и даже воспользоваться услугой фотографа, а также перекусить.

Загадать желание у памятников

Как и во всех городах в Благовещенске также нашлись памятники, у которых можно загадать желание. Один из них – пограничник с собакой. Он находится на набережной Амура и был установлен 15 лет назад. Местные жители и гости города приходят сюда, чтобы загадать желание, потерев собаке нос, который спустя годы уже отполирован до блеска. На набережной можно найти еще один памятник, посвященный собаке по кличке Дружок, которая в 2013 году во время аномального паводка стала символом мужества, простояв ночь по шею в воде на крыльце затопленного дома. Некоторые части памятника также уже отполированы до блеска, кто-то загадывает желание, погладив пса по носу, кто-то по шее, а кто-то даже трет уши.

Где перекусить

Собрали для вас несколько разных ресторанов на Камчатке с разной кухней и отличными отзывами посетителей.

Пиплз

Здесь представлена европейская кухня. Средний чек составляет 1500 рублей на человека.

Ани

Ресторан армянской и европейской кухни. Средний чек – от 1500 рублей.

Пилзнер