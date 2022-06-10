Туристы раскрыли главные способы обмана туристов на Байкале

Отдохнувшие на Байкале россияне раскрыли, на какие уловки идут местные жители, чтобы обмануть туристов. Отзывы путешественников, посетивших самое глубокое озеро в мире, проанализировали эксперты портала «Тонкости туризма».

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Так, по словам путешественников, проводники порой пытаются скрыть от них состояние дорог и турбаз в регионе. Например, иногда приезжим обещают пятизвездочный отель, а вместо него предлагают размещение в номере с маленькой кроватью, застиранными простынями и старым туалетом.

Многие туристы также жалуются, что гиды не соблюдают договоренности или же не отвозят туда, куда планировалось изначально, ссылаясь на большие расстояния между достопримечательностями, окончание светового дня или на отсутствие бензина.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются отдыхающие на Байкале, — перевозчики могут назвать не всю цену за услугу, и лишь во время поездки неожиданно пояснить, что обозначенная сумма взимается с каждого путешественника.