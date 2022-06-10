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5 часов назад

Туристы раскрыли главные способы обмана туристов на Байкале

Lenta.ru

Отдохнувшие на Байкале россияне раскрыли, на какие уловки идут местные жители, чтобы обмануть туристов. Отзывы путешественников, посетивших самое глубокое озеро в мире, проанализировали эксперты портала «Тонкости туризма».

Туристы раскрыли главные способы обмана туристов на Байкале
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по словам путешественников, проводники порой пытаются скрыть от них состояние дорог и турбаз в регионе. Например, иногда приезжим обещают пятизвездочный отель, а вместо него предлагают размещение в номере с маленькой кроватью, застиранными простынями и старым туалетом.

Многие туристы также жалуются, что гиды не соблюдают договоренности или же не отвозят туда, куда планировалось изначально, ссылаясь на большие расстояния между достопримечательностями, окончание светового дня или на отсутствие бензина.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются отдыхающие на Байкале, — перевозчики могут назвать не всю цену за услугу, и лишь во время поездки неожиданно пояснить, что обозначенная сумма взимается с каждого путешественника.

Приезжим не нравится и то, что порой гиды предпочитают водить их лишь по тем кафе и сувенирным магазинам, с которых они получают комиссию за каждую приведенную группу. Помимо этого, многие недовольны, что вместо знаменитого омуля, добыча которого сейчас официально запрещена, туристам «подсовывают» внешне похожую на него рыбу — пелядь, привезенную из соседних регионов.

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