10 причин посетить Ульяновскую область

Ульяновская область богата своими природными и культурными объектами – национальными парками, памятными местами и музеями. В честь старого названия Ульяновска назван минерал симбирцит, здесь родился вождь пролетарской революции Ленин, а еще столицу области называют «городом семи ветров». Рассказываем о 10 важных причинах съездить в Ульяновскую область.

Фото: Мир24 Мир24

Причина 1: полюбоваться на бескрайнюю Волгу

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Волга является одной из крупнейших рек в России и мире, а самая широкая ее часть – в Ульяновской области. На величественную реку стоит взглянуть с высоты птичьего полета, для этого достаточно прогуляться по живописной набережной в Ульяновске. Вид на самую широкую часть реки открывается с бульвара Новый Венец: бескрайняя река и просторы, ветропарк, два уникальных параллельных моста – Императорский, один из самых старых железнодорожных мостов в России, и Президентский.

Причина 2: посидеть за партой Володи Ульянова (Ленина)

В Ульяновске, в музее «Симбирская классическая гимназия», можно посидеть за гимназической партой будущего политика-революционера, полистать учебники по гимназическим программам, увидеть единственные в России солнечные часы 1840-х годов торгового дома Боргарда. А еще можно вскипятить воду одним прикосновением руки при помощи действующего физического прибора – кипятильника Франклина.

Здесь же открыт для посещения Дом-музей В.И. Ленина – усадьба семьи Ульяновых. Обстановка дома дает возможность понять культуру провинциальной интеллигенции второй половины XIX века, представить жизнь российского чиновника на примере семьи действительного статского советника И.Н. Ульянова.

Причина 3: окунуться в деревянное зодчество в центре современного города

Ульяновск гордится тем, что в нем сохранились целые кварталы дореволюционного Симбирска XIX-XX веков. Здания и музеи здесь уникальны и неповторимы сами по себе, но, увиденные и осмысленные как единое целое, они дают возможность современному человеку погрузиться в атмосферу старого города, ощутить ритм жизни и аромат прошлого, почувствовать себя не молчаливыми посетителями, а свидетелями и участниками событий минувших лет.

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» расположен в историческом центре города – это целый квартал малоэтажной застройки второй половины XIX – начала ХХ вв. и комплекс музеев. Туристы могут познакомиться с такими музеями, как «Градостроительство и архитектура Симбирска», «Метеорологическая станция», «Архитектура эпохи модерна», а еще «Симбирские типографии», «Купечество», «Фотография» и «Пожарная охрана». Каждый найдет здесь интересную для себя тему.

Причина 4: посетить национальный парк «Сенгилеевские горы»

Визитной карточкой национального парка являются меловые горы с великолепными, захватывающими дух пейзажами и просторами Волги, которые можно увидеть только в Ульяновской области. Среди уникальных природных объектов – Тушнинские каменистые меловые степи, Арбугинская гора и Шиловская лесостепь.

Причина 5: вдохновиться тайнами в саду камней в Скрипинских кучурах

Гребни холмов сложены из мощных массивов кварцевого песчаника, оказавшегося на поверхности в результате тектонического поднятия, произошедшего около 30 миллионов лет назад. Под воздействием процессов физического выветривания песчаник разрушается, образуя глыбы причудливых, фантастических форм, уникальных для всего Поволжья.

Скрипинские Кучуры представляют собой гряду лесистых холмов, расположенных в 5 километрах к югу от села Михайловка. Название происходит от села Скрипино, находящегося неподалеку. Этот небольшой участок сохраняет следы геологической летописи и истории формирования флоры Приволжской возвышенности. Вокруг Скрипинских Кучур ходит множество легенд, о которых могут поведать местные жители.

Причина 6: подняться на Никольскую гору

Раньше она была известна под названием Белая Гора, так как состоит из меловой опоки и почти лишена растительности. Нынешнее название связывают с легендой о явлении Николая Чудотворца на вершине горы. В 1552 году войско Ивана Грозного остановилось около горы перед форсированием Суры и дальнейшим походом на Казань. Согласно преданию, на Белой Горе в образе величественного старца с изображением храма в одной руке и с мечом в другой явился чудотворец Николай и отпугнул полчища кочевников, готовившихся к нападению на другой стороне реки. Рядом с ним на белом коне со смертоносным копьем стоял грозный юноша – Георгий Победоносец. Никольская гора с тех пор стала местом паломничества тысяч православных. На вершине горы сейчас установлена часовня и памятный камень в честь чудесного явления. У подножия горы бьет родник.

Причина 7: почувствовать себя пилотом в музее истории гражданской авиации

Музей истории гражданской авиации находится рядом с аэропортом «Ульяновск-Центральный». Это уникальная выставка отечественной гражданской авиационной техники (самолеты и вертолеты) под открытым небом. Здесь хранится более 4000 экспонатов, 730 из которых – подлинные образцы. Здесь находится и единственный в мире первый советский реактивный авиалайнер Ту-104, первые в мире тяжелый цельнометаллический бомбардировщик (моноплан) АНТ-4 и сверхзвуковой авиалайнер Ту-144.

Причина 8: сделать сувенир из симбирцита своими руками

Это уникальный поделочный камень, в состав которого входит более 20 минералов. Его месторождения встречаются только в Ульяновской области. Камень назван в честь Симбирска – старого названия Ульяновска, в центре которого установлен памятник этому камню.

Чтобы не просто купить изделие из камня, а прочувствовать весь процесс создания рукотворного чуда – лучше всего отправиться в палеотур по Ульяновскому палеонтологическому заказнику. Здесь можно прямо под ногами найти кусочек камня или останки древних морских животных, а экскурсии на производство и в музей-салон «Симбирцит» приоткроют тайну обработки самоцветов. Непосредственно на мастер-классе по камнерезному промыслу любой сможет обработать свои находки и превратить их в сувенир на память.

Причина 9: поймать ракурсы ульяновских «ветряков»

Расположенный на высоком берегу Волги, Ульяновск заслужено получил прозвище «города семи ветров». Здесь всегда дует сильный и чистый ветер, меняющий свое направление по несколько раз в день. В 2018 году в селе Красный Яр построили первый в России промышленный ветропарк, на следующий год открыли вторую очередь, и сегодня в безоблачную погоду с бульвара Новый Венец можно рассмотреть 28 ветряных установок. Так что можно сказать, что город становится одним их лидеров «зеленой» энергетики в России.

Причина 10: прикоснуться к истории на фестивале «Волжский путь»