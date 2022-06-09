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24 минуты назад

Полеты на Камчатку стали доступнее для россиян

Lenta.ru

Организованные туры на Камчатку снизились в цене по сравнению с апрелем. О том, что отдых в дальневосточном регионе стал доступнее для россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Полеты на Камчатку стали доступнее для россиян
Фото: lenta.rulenta.ru

Уточняется, что туроператор Fun&Sun выкупил блоки мест у национального перевозчика «Аэрофлот» по специальной цене и теперь чартерные рейсы будут заменяться регулярными.

При этом стоимость путевок не повысится — самый бюджетный пакетный тур с перелетом обойдется от 49 тысяч рублей на человека.

Отмечается, что в апреле путевки стоили от 55 тысяч рублей на человека. В программу восьмидневного путешествия было включено проживание, перелет, трансфер и экскурсии.

Ранее Ростуризм объявил о расширении географии летних туристических чартеров. В новый список направлений включены 12 регионов страны, в том числе Камчатка, Чеченская Республика, Алтай, Карелия, Тюменская область, Бурятия, Приморский край, Сахалин, Калининградская область, Дагестан и Татарстан.

Отдых в России,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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