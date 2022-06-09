Полеты на Камчатку стали доступнее для россиян

Организованные туры на Камчатку снизились в цене по сравнению с апрелем. О том, что отдых в дальневосточном регионе стал доступнее для россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что туроператор Fun&Sun выкупил блоки мест у национального перевозчика «Аэрофлот» по специальной цене и теперь чартерные рейсы будут заменяться регулярными.

При этом стоимость путевок не повысится — самый бюджетный пакетный тур с перелетом обойдется от 49 тысяч рублей на человека.