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36 минут назад

Названы лучшие места в России для гастротуризма

Lenta.ru

Отечественным путешественникам представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы лучшие места в России для гастротуризма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В пресс-службе проекта уточнили, что в список вошли 50 лучших виноделен, ресторанов, кафе, экопарков, отелей и курортов. Лидером рейтинга назван экопарк «Ясно поле» в Тульской области, второе и третье места заняли WinePark в Ялте и центр туризма «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае.

Отмечается, что главным условием участия в проекте было наличие собственного производства, расположенного в радиусе 100 километров. Кроме того, к голосованию допускались только объекты гастротуризма, изготавливающие продукты «с любовью» — без стимуляторов роста и консервантов.

При принятии решения жюри также учитывали атмосферу мест, окружающую природу, кухню, сервис и традиции. «Знать, где и как создано то, что находится у нас на тарелке, — не только невероятное счастье, возможно, это и есть главная роскошь в наше не самое простое время», — заявили организаторы.

Ранее стало известно, что в Анапе построят новый объект эногастрономического туризма — «Винную деревню». Так, планируется создать современный экопроект в кантри-стиле с центральной площадью для концертов, виноделен, ресторанов, прогулочной аллеей, смотровой площадкой, зоной отдыха и местом для дегустаций.

Отдых в России,Абрау-Дюрсо,
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