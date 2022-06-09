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9 июня

Цены на отели в Крыму и Краснодарском крае снизились

РИА "ФедералПресс"иещё 2

«Если сравнивать цены марта, когда мы с вами все говорили о росте цен ввиду изменения курса, и сейчас, то разница составляет порой до минус 50 %», – заявил он. По его словам, цены на отдых в Крыму и Краснодарском крае снизились на 15 %, если сравнивать с прошлогодними цифрами. Эксперт отметил, что закрытие аэропортов повлияло на число туристов: вырос турпоток в Чечню и Дагестан. На курортах Краснодарского края прогнозируют такое же количество отдыхающих, как и год назад, сообщает «ТАСС». Ранее «ФедералПресс» писал, как составить маршрут до курортов Черного моря. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Цены на отели Кубани снизились
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Отдых в России,Полина Зиновьева,
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