Цены на отели Кубани снизились

«Если сравнивать цены марта, когда мы с вами все говорили о росте цен ввиду изменения курса, и сейчас, то разница составляет порой до минус 50 %», – заявил он. По его словам, цены на отдых в Крыму и Краснодарском крае снизились на 15 %, если сравнивать с прошлогодними цифрами. Эксперт отметил, что закрытие аэропортов повлияло на число туристов: вырос турпоток в Чечню и Дагестан. На курортах Краснодарского края прогнозируют такое же количество отдыхающих, как и год назад, сообщает «ТАСС». Ранее «ФедералПресс» писал, как составить маршрут до курортов Черного моря. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева