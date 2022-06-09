Цены на отели Кубани снизились

Отельеры Краснодарского края и Крыма снизили цены на размещение к лету в среднем на 15% по сравнению с мартом 2022 года. Об этом сообщил в четверг руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский на пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

"Отельеры части Краснодарского края и Крыма в первую очередь значительно скорректировали цены. Если сравнивать цены марта, когда мы с вами все говорили о росте цен ввиду изменения курса, и сейчас, то разница составляет порой до минус 50%. Это радикальные, крайние истории. Но в целом снижение произошло, оно в среднем соответствует 15% относительно тех цен, с которыми мы входили в сезон. При этом по Крыму, например, на июнь мы фиксируем снижение цен ниже прошлого года",

Эксперт отметил, что спрос на отдых в России в этом году высокий и соответствует рекордным показателям 2021 года. В связи с временным закрытием ряда аэропортов на юге страны произошло перераспределение туристических потоков на другие регионы. Например, спрос на поездки в Дагестан в этом году вырос почти в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, в Чечню – почти в 2,9 раза, на Сахалин и Алтай – на 94 и 58% соответственно. Спрос на в отдых в Московской области и Санкт-Петербурге увеличился одинаково – на 56%. Однако абсолютными лидерами среди российских туристов остаются Крым и Краснодарский край.