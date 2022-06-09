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1 час назад

В России анонсировали новые направления бюджетных путешествий летом

Lenta.ruиещё 2

Ростуризм анонсировал расширение географии летних туристических чартеров — новый список направлений включает 12 регионов страны. Об этом стало известно из пресс-релиза ведомства, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Анонсированы новые направления бюджетных путешествий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С 10 июня россияне могут отправиться на Камчатку и в Чеченскую Республику, с 12 июня — на Алтай, с 16 июня — в Карелию, с 23 июня — в Тюменскую область. 2 июля запускаются чартеры в Бурятию, 20 июля — в Приморский край, 22 июля — на Сахалин. Бюджетные путешествия в Калининградскую область станут доступны с 1 августа.

Помимо прочего, в течение лета продолжатся чартерные рейсы в Дагестан и Татарстан. Отмечается, что основная часть летних программ осуществляется с вылетом из Москвы, однако, например, в Тобольск можно отправиться только из Санкт-Петербурга.

Программа туристических чартеров, запущенная в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», позволяет туроператорам компенсировать половину затрат на обслуживание воздушного судна, в результате чего стоимость пакетных туров снижается в 1,5-2 раза. В прошлом году формат охватывал семь направлений.

Ранее сообщалось, что свыше 30 тысяч россиян воспользовались чартерной программой и смогли выгодно купить перелеты по стране. По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, до конца года их число может увеличиться до 50 тысяч.

Отдых в России,Дмитрий Чернышенко,Ростуризм,
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