Куда массово устремились россияне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что россияне летом массово устремились в один регион — отели и глэмпинги Подмосковья забронированы на 85 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам чиновника, если раньше туристы приезжали в основном на выходные, то сейчас предпочитают отдыхать в Подмосковье по пять-семь дней.

Воробьев добавил, что спрос довольно высокий, поскольку в регионе развивается инфраструктура. Так, на выбор путешественников работают 923 отеля, 25 яхт-клубов, 12-гольф-клубов и 78 конных клубов.