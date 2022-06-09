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3 часа назад

Поток туристов в Приморье в 2022 году превысит 2,8 млн человек

ТАСС

Туристический поток в Приморье по итогам 2022 года превысит прошлогодние значения в 2,8 млн гостей. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на пленарном заседании Дальневосточного Медиасаммита.

Поток туристов в Приморье превысит 2,8 млн человек
Фото: pixabay.compixabay.com

"Мы видим, что поток нарастает. В прошлом году нас посетило 2,8 млн жителей России, в этом году мы ожидаем, что туристический поток будет больше. Едут своим транспортом, едут железнодорожным транспортом, летят на самолетах, <…> у нас сейчас по базам отдыха, по гостиницам, особенно на основные месяцы, это июль, август, часть сентября, везде уже все забронировано. Мы ожидаем возросший туристический поток, и к этому многие компании наши готовятся",

— сказал Кожемяко.

Он отметил, что в этом году у граждан была возможность планировать отпуска, и многие этим воспользовались.

Всего в регионе работают 1 052 средства коллективного размещения, в том числе 363 отеля, 79 хостелов, 527 баз отдыха и гостевых домов, 19 детских лагерей, 22 санатория. Общая вместимость мест размещения туристов составляет 69 тыс. мест. В 2021 году туристский поток в регион за лето составил 1 млн человек.

По оценкам регионального агентства по туризму, средний чек тура выходного дня в регионе составляет около 5 тыс. рублей на человека. Любители пляжного отдыха тратят около 8 тыс. рублей, а летний активный отдых обходится в 15 тыс. рублей на одного гостя края.

Отдых в России,Олег Кожемяко,
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