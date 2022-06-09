Поток туристов в Приморье превысит 2,8 млн человек

"Мы видим, что поток нарастает. В прошлом году нас посетило 2,8 млн жителей России, в этом году мы ожидаем, что туристический поток будет больше. Едут своим транспортом, едут железнодорожным транспортом, летят на самолетах, <…> у нас сейчас по базам отдыха, по гостиницам, особенно на основные месяцы, это июль, август, часть сентября, везде уже все забронировано. Мы ожидаем возросший туристический поток, и к этому многие компании наши готовятся",