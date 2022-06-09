Лучшие места в России для гастротуризма

Речь идет о 50 лучших кафе, ресторанах, винодельнях, отелях, экопарках и курортах, расположенных непосредственно при собственных производствах. При голосовании проверяли, чтобы продукты изготавливались без стимуляторов роста и консервантов, а также изучали атмосферу мест, окружающую природу, кухню, сервис и традиции. В рейтинге лучших мест для гастротуризма оказался экопарк «Ясно поле» в Тульской области, второе место досталось WinePark в Ялте, а третье — центру туризма «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, передают РИА «Новости».