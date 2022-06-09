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2 часа назад

Лучшие места в России для гастротуризма: список

РИА "ФедералПресс"

В России представили рейтинг лучших объектов гастрономического туризма России 2022 года по версии 50 Best Tastes of Russia. Подробности рассказали в пресс-службе проекта.

Лучшие места в России для гастротуризма
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«К голосованию допускались только объекты, основа концепции которых – продукты или напитки, производящиеся в радиусе 100 километров»,

— отметили в пресс-службе.

Речь идет о 50 лучших кафе, ресторанах, винодельнях, отелях, экопарках и курортах, расположенных непосредственно при собственных производствах. При голосовании проверяли, чтобы продукты изготавливались без стимуляторов роста и консервантов, а также изучали атмосферу мест, окружающую природу, кухню, сервис и традиции. В рейтинге лучших мест для гастротуризма оказался экопарк «Ясно поле» в Тульской области, второе место досталось WinePark в Ялте, а третье — центру туризма «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, передают РИА «Новости».

Ранее с начала года количество россиян, отправляющихся на отдых в Тюменскую область, выросло более чем на треть. Об этом сообщает ТурСтат.

Отдых в России,Абрау-Дюрсо,
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