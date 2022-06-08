Куда съездить из Москвы на электричке

Порой для того, чтобы устроить себе путешествие, не нужен ни личный автомобиль, ни длинный отпуск. Достаточно лишь дождаться выходных, сесть на электричку и настроиться на приключение.

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Подробнее о городах, в которые можно отправиться на уикенд из Москвы – в материале "Рамблера".

Владимир

A.Savin/wikipedia.org

Если вы из тех, кто не мыслит путешествия без главных достопримечательностей, отправляйтесь сразу изучать Золотые ворота, а также Успенский и Дмитриевский соборы. В Успенском можно увидеть подлинные фрески Андрея Рублева, а в Дмитриевском изучить уникальные росписи XII века, на которых изображен Страшный суд.

Из главных музеев города следует отметить Исторический музей, где можно погрузиться в прошлое Владимира, музей "Кузница Бородиных", где можно попробовать себя в кузнечном деле, а также Музей ложек – тут собраны ложки со всего мира, и есть весьма занимательные экспонаты.

Клин

Mosreg.ru

Главное место притяжения в городе – музей-заповедник П. Чайковского. Если неравнодушны к творчеству великого композитора, вам будет интересно погрузиться в обстановку последних лет его жизни, увидеть рукописи музыканта и эскизы костюмов и декораций к его произведениям.

Впрочем, Клин, как и другие города из этого списка, также подходит для тихих неспешных прогулок без конкретной цели.

Серпухов

LenskiyS/wikimedia.org