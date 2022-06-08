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4 часа назад

Куда съездить из Москвы на электричке

Мира Маркина

Порой для того, чтобы устроить себе путешествие, не нужен ни личный автомобиль, ни длинный отпуск. Достаточно лишь дождаться выходных, сесть на электричку и настроиться на приключение.

Куда съездить из Москвы на электричке
Фото: AdobeStockAdobeStock

Подробнее о городах, в которые можно отправиться на уикенд из Москвы – в материале "Рамблера".

Владимир

A.Savin/wikipedia.org

Если вы из тех, кто не мыслит путешествия без главных достопримечательностей, отправляйтесь сразу изучать Золотые ворота, а также Успенский и Дмитриевский соборы. В Успенском можно увидеть подлинные фрески Андрея Рублева, а в Дмитриевском изучить уникальные росписи XII века, на которых изображен Страшный суд.

Из главных музеев города следует отметить Исторический музей, где можно погрузиться в прошлое Владимира, музей "Кузница Бородиных",  где можно попробовать себя в кузнечном деле, а также Музей ложек – тут собраны ложки со всего мира, и есть весьма занимательные экспонаты.

Клин

Mosreg.ru

Главное место притяжения в городе – музей-заповедник П. Чайковского. Если неравнодушны к творчеству великого композитора, вам будет интересно погрузиться в обстановку последних лет его жизни, увидеть рукописи музыканта и эскизы костюмов и декораций к его произведениям.

Впрочем, Клин, как и другие города из этого списка, также подходит для тихих неспешных прогулок без конкретной цели.

Серпухов

LenskiyS/wikimedia.org

Прежде всего бывшая столица Серпуховско-Боровского княжества привлекает Троицким и Никольским соборами, а также Высоцким монастырем, который был основан еще в 1374 году. Обойдя все эти достопримечательности, можно подняться на холм, где некогда располагался серпуховский Кремль, и насладиться пейзажем города.

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