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38 минут назад

Зачем ехать в Плес

Мира Маркина

Несмотря на свою компактность (в Плесе проживает чуть больше 1700 человек), с недавних пор город пользуется большой популярность у туристов. По данным за 2017 год, Плес занимает первое место в стране по числу туристов на одного жителя. Что же так привлекает искателей приключений в этом скромном городе на Волге? Выяснял "Рамблер".

Зачем ехать в Плес
Фото: AdobeStockAdobeStock

Соборная гора

Абсолютный must-see Плеса. Именно здесь открывается величественный пейзаж города с рекой, церквями, «игрушечными» домами. Именно здесь ощущается дух старой Руси, как нигде прежде. На Соборной горе также стоит посетить Успенский собор и оценить памятник Василию I.

Дом-музей Левитана

Даже если вы далеки от живописи, в Плесе непременно нужно наведаться в гости к великому художнику. Белоснежное здание за речкой Шохонкой расположилось рядом с другими купеческими особняками. Если отправитесь в дом-музей с экскурсией, узнаете не только интересные детали о полотнах, но и о жизни художника и его единомышленников.

Набережная

Плес – это город, который не терпит спешки и суеты. Жители мегаполисов приезжают сюда «отключить» ум и довериться сердцу, вдохнуть свежего воздуха и набраться сил. Провести время наедине с собой и городом можно на уютной набережной. У вас будет возможность не только насладиться видами Волги, но опробовать местную копченую рыбу и выпить кофе.

Путешествие на лодке

В хорошую погоду отличной идеей будет порыбачить с лодки или отправиться по воде в деревню Русиново. Деревня славится своим хлебом, который выпекают в настоящей русской печи, а еще здесь царит уникальная атмосфера русской сказки.

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