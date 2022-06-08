Зачем ехать в Плес

Несмотря на свою компактность (в Плесе проживает чуть больше 1700 человек), с недавних пор город пользуется большой популярность у туристов. По данным за 2017 год, Плес занимает первое место в стране по числу туристов на одного жителя. Что же так привлекает искателей приключений в этом скромном городе на Волге? Выяснял "Рамблер".

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Соборная гора

Абсолютный must-see Плеса. Именно здесь открывается величественный пейзаж города с рекой, церквями, «игрушечными» домами. Именно здесь ощущается дух старой Руси, как нигде прежде. На Соборной горе также стоит посетить Успенский собор и оценить памятник Василию I.

Дом-музей Левитана

Даже если вы далеки от живописи, в Плесе непременно нужно наведаться в гости к великому художнику. Белоснежное здание за речкой Шохонкой расположилось рядом с другими купеческими особняками. Если отправитесь в дом-музей с экскурсией, узнаете не только интересные детали о полотнах, но и о жизни художника и его единомышленников.

Набережная

Плес – это город, который не терпит спешки и суеты. Жители мегаполисов приезжают сюда «отключить» ум и довериться сердцу, вдохнуть свежего воздуха и набраться сил. Провести время наедине с собой и городом можно на уютной набережной. У вас будет возможность не только насладиться видами Волги, но опробовать местную копченую рыбу и выпить кофе.

Путешествие на лодке