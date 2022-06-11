5 мест, где лучше всего отдыхать с детьми в России

Отдых с детьми — это задача со звездочкой. Планируя такой отдых, необходимо учитывать больше внешних факторов: глубокое ли море, тип пляжа и шумно ли в округе. "Рамблер" расскажет, куда поехать с детьми в России.
Планировать отдых на Черном море в Краснодарском крае с детьми естественно лучше в летнее время. Хотя и тут есть некоторые нюансы. Лучшими курортами по праву считаются Анапа, Сочи и Геленджик. В то же время опытные туристы прекрасно знают популярность этих мест и что здесь высокие цены.
Курорты в Крыму с развитой инфраструктурой и высокими ценами. Если желаете сэкономить – останавливайтесь в окрестностях или поезжайте осенью. В сентябре и начале октября еще стоит отличная сухая погода, море теплое, туристов меньше, а цены ниже чем летом.
Начало сезона приходится на май месяц. Июнь – низкий сезон. Пик туристического сезона – июль, август. Цены самые высокие. Дневная температура достигает +32°, вода + 26°. В сентябре начинается бархатный сезон. Уже не жарко. Температура моря комфортна для купания, около +25°
Многие туристы предпочитают лечебный отдых с детьми в Кавказских Минеральных водах. Многочисленные санатории, чистейший воздух и насыщенная экскурсионная программа. Рекомендую пройтись по Лермонтовским местам. Особенно много их в Пятигорске. Посетить озеро Провал. Повышенным спросом пользуются Ессентуки, Железноводск, Кисловодск.
Примерно до середины октября +25°. К ноябрю холодает до +15°. Но даже зимой стоит комфортная температура.
Отдых на Балтийском море с детьми подойдет тем, кто не любит жару. Песчаные пляжи с впечатляющими дюнами. Непревзойденные ароматы сосновых лесов. Уютные комфортабельные домики. С детьми, в основном отправляются на Куршскую косу. А именно курорты: Рыбачий, Морское и Лесной.Светлогорск
Рекомендую сходить в орнитологическую лабораторию, озеро «Лебедь», «Танцующий лес». Обязательно побывайте в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске.
Отдых в Санкт-Петербурге с детьми можно начинать планировать с конца весны и на все лето. В это время стоит отличная погода. Петербург поражает своим величием, архитектурой и количеством музеев. Мест, куда можно отправиться с детьми – более чем достаточно. Самыми популярными считаются крейсер «Аврора», «Эрмитаж», многочисленные музеи, выставки, развлекательные комплексы. Опытные туристы рекомендуют посетить Кунсткамеру, Летний сад и музей «Кукол».