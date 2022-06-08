В Магадане появится «рыбная деревня» для туристов

Миллион мальков горбуши выпустили в один из магаданских водоёмов в районе бухты Гертнера, где собираются строить деревню для отдыхающих.

Первая в регионе рыбная деревня – место отдыха с кемпингами и возможностью поймать и попробовать лосось, рассказал РИА Новости инвестор, директор компании «Дальрыбфлотпродукт» Владимир Резниченко .

По его словам, пруды, куда выпустили мальков, образовались на месте бывших строительных котлованов, они сообщаются с речкой Магаданкой, втекающей в Охотское море. Через год по законам природы горбуша туда вернётся.