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1 час назад

Сколько туристов поедут в Геленджик и Севастополь при закрытом небе

РИА "ФедералПресс"

Во время закрытых аэропортов популярные курорты продолжают пользоваться спросом у туристов для посещения в длинные выходные в честь Дня России. Подробности сообщили в tvil.ru.

Сколько туристов поедут в Геленджик и Севастополь при закрытом небе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В Севастополь собираются поехать 35,33 % опрошенных, в Геленджик – 17,37 %»,

– говорится в сообщении.

Также в топ-10 популярных направлений на 12 июня попали: Петербург и Москва, Калининград, Владивосток, Карелия, Костромская и Рязанская области.

Рейтинг составили в tvil.ru на основе данных опроса, проведенного в социальных сетях.

У россиян появится возможность отдыхать с 11 по 13 мая в связи с тем, что День России выпадает на воскресенье 12 июня.

В Ассоциации туроператоров России прогнозируют высокий спрос на Сочи в эти дни из-за наличия аэропорта на курорте.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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