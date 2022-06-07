Сколько туристов поедут в Геленджик и Севастополь при закрытом небе

Во время закрытых аэропортов популярные курорты продолжают пользоваться спросом у туристов для посещения в длинные выходные в честь Дня России. Подробности сообщили в tvil.ru.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В Севастополь собираются поехать 35,33 % опрошенных, в Геленджик – 17,37 %»,

– говорится в сообщении.

Также в топ-10 популярных направлений на 12 июня попали: Петербург и Москва, Калининград, Владивосток, Карелия, Костромская и Рязанская области.

Рейтинг составили в tvil.ru на основе данных опроса, проведенного в социальных сетях.

У россиян появится возможность отдыхать с 11 по 13 мая в связи с тем, что День России выпадает на воскресенье 12 июня.