Названы новые популярные направления у туристов

«Мы видим, насколько сильно расширилась география поездок. Понятно, что Краснодарский край и Крым – это традиционно самые массовые направления для отдыха россиян. Но даже незначительная просадка по их загрузке из-за отсутствия достаточного авиасообщения значительно влияет на загрузку других регионов, потому что доля номерного фонда там несопоставима. Турпотоки перераспределились в другие регионы, и мы видим, как растет их загрузка. Этому способствует программа Ростуризма по субсидированию чартерных перевозок. В этом году они значительно увеличились у российских туроператоров. В целом формируются новые лидеры по популярности у туристов. Одним словом - россияне поехали изучать Россию. Например, Северный Кавказ сейчас рвет всех. Он в топе популярности и спроса. У нас сейчас активно растет спрос и предложение в направлении Дагестана, Чечни и в других регионах: Алтай, Байкал, Север России, Мурманская область»,