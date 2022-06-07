Юг России стал одним из самых популярных направлений для путешествий. Многие этим летом поедут в отпуск на Черное море, хоть и давно не отдыхали на отечественных курортах. В связи с этим жители приморских городов начали организовывать разный собственный бизнес, чтобы угодить туристам. Однако не все продукты и товары могут оказаться качественными. В материале “Рамблера” — о том, что нельзя покупать на русском юге и привозить с собой домой.

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Пляжная атрибутика

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Надувные круги, зонты, игрушки для пляжа и прочие принадлежности лучше всего покупать в спортивных магазинах в специализированном отделе. Если вы купите все это в магазине у пляжа, то потратите больше денег, а вещь прослужит вам только в следующие дни отпуска, и то этого вам никто не гарантирует. Если товар все-таки “дожил” до конца отпуска, то хотя бы не берите его с собой домой. Вы вряд ли воспользуетесь им в ближайшее время, а до следующего отпуска он точно потеряет свои свойства или сломается. Поэтому лучше отказаться от подобных покупок.

Косметика

Во многих магазинах у набережной можно увидеть косметику разных брендов, а также натуральную местную продукцию. Ее тоже не стоит приобретать. Если это косметика популярной марки, то наверняка вам пытаются продать подделку. Если говорят о том, что это — натуральная косметика ручной работы, то эти слова тоже лучше ставить под сомнение. Тем, кто хочет купить косметику, лучше выбирать сетевые магазины или специализированные точки, где продаются местные производители.

Национальная одежда

Часто из отпуска привозят иностранную одежду как сувенир или надевают ее прямо в отпуске. Во-первых, если вы будете ходить в национальной одежде русского юга летом, вас неправильно поймут. Во-вторых, она вам точно не понадобится, когда вы приедете домой, и она будет пылиться. Периодически вы будете ее доставать для того, чтобы порадовать друзей.

Сувениры-безделушки