Купальный сезон в Москве: где отдохнуть и во сколько обойдется

В этом году Роспотребнадзор одобрил в Москве десять водоемов для купания. На какие пляжи можно пойти бесплатно, а где придется отстоять очередь и оставить внушительную сумму? А также на какой мощный туристический ресурс пока не обращают внимания власти столицы?

Фото: BFM.RU BFM.RU

Этим летом в столице на три природных водоема, разрешенных для купания, стало больше. В списке одобренных — Левобережье на севере города, Путяевский пруд № 1 в Сокольниках, озера Белое в Косине, Тропарево на юго-западе, Мещерское в Западном округе, зеленоградские озера Черное, Школьное и Большой городской пруд. А также пляжи «Серебряный Бор — 2» и «Серебряный Бор — 3» на северо-западе.

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Посетить все это можно бесплатно. Есть удобные заходы в воду, кабинки для переодевания, туалеты, кое-где есть даже душ. В некоторых локациях небольшую сумму придется заплатить за лежак.

Однако и в других местах ждут желающих поплавать. Сотрудники Business FM позвонили под видом клиентов на пляж «Серебряный Бор — 1» и VIP-пляж неподалеку. Оператор честно признался, что пляжи не отличаются — вход везде бесплатный, цены на лежаки и развлечения типа бадминтона или настольного тенниса одинаковые. Но VIP-пляж оборудован беседками и пирсами:

— Вход бесплатный на территорию, со своими продуктами нельзя, алкоголь тоже нельзя с собой проносить. Вход бесплатный, все остальное — за деньги.

— А лежак сколько стоит?

— Тысячу рублей в день. Волейбольная площадка — 1,5 тысячи рублей в час, весельная лодка — 1000 рублей в час, пинг-понг — 500 рублей в час. Пиво в среднем от 350 рублей и выше, шашлыки средний чек — 550 рублей. Детских площадок у нас нет, рассчитано на более взрослый отдых.

— А на воде какие-то развлечения есть? Катамараны, катера?

— Нет, катеров нет.

Пляж «Рублево» — за городом на Москве-реке. 300 рублей — шезлонг, 200 рублей — вход. Для детей скидки. Есть батуты, горки, катание в сфере. Для состоятельных сравнительно недалеко — новиковский ресторан «Причал» с собственным пляжем и возможностью искупаться. Летом напитки и еду приносят прямо к воде.

Год назад открылся проект, который власти презентовали как возможность продлить купальный сезон: пляж «Речной» возле Северного речного вокзала. Подогреваемые бассейны вызвали такой интерес, что к ним выстраивались очереди не на один час, невзирая на ценник. В этом сезоне «Речной» откроется 8 июня. Шезлонг в будни стоит от 1000 до 1500 рублей, в выходные — на 500 рублей дороже. Дети до семи лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 50%:

— Лежаки не бронируются, они в режиме живой очереди.

— То есть я могу в любое время прийти и на лежаки претендовать?

— Если останутся свободные, то да. Кафе есть, продаются алкогольные, безалкогольные напитки. У нас также депозитные кровати. Они с ограничением по времени, минимальная посадка — три персоны, 15 тысяч рублей депозит будет, из них 3 тысячи рублей — аренда и 12 тысяч рублей — за кухню и бар.

— Туда с детьми тоже можно приходить?

— Да, с детьми можно приходить, есть два детских бассейна. Один — лягушатник, другой побольше. Все бассейны с подогревом — 26-28 градусов. Вообще, лучше приходить пораньше, потому что, если первая посадка с девяти до 14 часов, нужно либо к 9:00, либо к 14:00 приходить.

Похожие локации есть в «Филях», на ВДНХ, в Северном Тушине, в «Сокольниках». А в «Лужниках» у бассейнов есть зона с фонтанами и аквапарк, который открывается 14 июня.

Рекордсмен по цене — Soho Country Club на берегу Живописной бухты на Новой Риге. Хотя проект отнюдь не новый — еще три года назад в бассейнах с морской водой отмечали выпускной студенты МГИМО, — доступнее заведение не стало:

«У нас на территории фейсконтроль, бесплатный вход, парковка в жаркую погоду бывает платная. Шезлонг сегодня 2,5 тысячи рублей, это аренда на целый день вместе с полотенцем. Есть обслуживание по летней кухне. Это все, что касается шезлонгов.

Есть депозитные беседки и кровати, обслуживаются по ресторанному меню. Есть морепродукты, в жаркую погоду по выходным жарим барашка. Если вы хотите, чтобы вас обслуживали по ресторанному меню и у вас было гарантированное место на пляже с депозитной кроватью на двух человек, в жаркую погоду по выходным — 50 тысяч рублей депозит. Туда все включено, целый день вы можете отдыхать».

В целом столица хоть и облагораживает зоны у воды, но мало использует их для купания. Столичные реки загрязнены и одеты в гранит. А могли бы стать объектами притяжения для горожан и бизнеса, считает урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман:

Аркадий Гершман урбанист, автор блога «Город для людей» «Тут можно вспомнить большой мастер-план по реконструкции Москвы-реки, который был в 2010-х годах создан на базе международного конкурса. И там авторы в том числе предполагали, что Москву-реку будут очищать и создавать доступ к ней, чтобы люди могли спускаться, трогать воду, плавать в ней. Но, к сожалению, этот мастер-план так и не был реализован, его положили в стол. Благоустройство набережной в последние годы происходило: меняли асфальт на плитку, делали какие-то украшательства на уровне улицы, но доступность воды от этого не повышалась. И с учетом того, что эти работы в массе своей уже проведены, вряд ли кто-то в ближайшие годы будет это переделывать».